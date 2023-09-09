Из‑за землетрясения в Марокко погибли больше 600 человек

«Землетрясения такого масштаба в этом регионе — явление редкое, но не неожиданное. С 1900 г. в радиусе 500 км не было землетрясений с магнитудой выше 6 баллов и лишь 9 землетрясений с магнитудой выше 5 баллов», — говорится в сообщении службы.