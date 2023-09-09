Из‑за землетрясения в Марокко погибли больше 600 человек

В Марокко произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8 баллов, в результате которого погибли около 300 человек и были повреждены здания в историческом городе Марракеш, пишет CNN со ссылкой на министерство внутренних дел государства.
По данным ведомства, к утру субботы погибли по меньшей мере 296 человек, еще 153 получили ранения. В российском посольстве РБК уточнили, что среди пострадавших нет россиян.
По информации геологической службы США, сильный толчок произошел в горном массиве Высокий Атлас после 11 часов вечера пятницы по местному времени примерно в 72 км к юго-западу от Марракеша, города с населением около 840 тыс. человек и популярного туристического центра.
Многие марокканцы провели ночь на улицах городов, опасаясь новых подземных потрясений, также началась спасательная операция по разбору завалов. Органы здравоохранения также призвали людей сдавать кровь для оказания помощи пострадавшим.
По словам властей, большинство погибших находятся в труднодоступных горных районах, а спасатели с трудом добираются по разрушенным дорогам до наиболее пострадавших районов, сообщает государственный телеканал Al Aoula.
Королевские вооруженные силы Марокко предупредили жителей страны о необходимости быть внимательными при последующих подземных толчках.
«Мы напоминаем вам о необходимости соблюдать осторожность и принимать меры безопасности в связи с риском нового землетрясения», — написали военные в твиттере.
По данным Геологической службы США, это был самый сильный толчок в североафриканском государстве более чем за сто лет.
«Землетрясения такого масштаба в этом регионе — явление редкое, но не неожиданное. С 1900 г. в радиусе 500 км не было землетрясений с магнитудой выше 6 баллов и лишь 9 землетрясений с магнитудой выше 5 баллов», — говорится в сообщении службы.
По прогнозам американской организации, «вероятен значительный ущерб и потенциально широкое распространение бедствия», при этом отмечается, что многие люди в этом районе проживают в строениях, которые «очень уязвимы к землетрясениям».
В субботу телеканал Al-Aoula показал, как вблизи эпицентра обрушились многочисленные здания, и сообщил, что тысячи людей покинули свои дома после того, как Национальный институт геофизики страны предупредил об опасности новых толчков.
В исторической Марракеша обрушилось несколько домов, и люди разбирали завалы вручную в ожидании тяжелой техники, сообщил агентству Reuters местный житель. Район входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО,
Другой житель Марракеша рассказал журналистам, что видел, как из старого города выезжали машины скорой помощи, и что фасады многих зданий были повреждены. По его словам, люди были напуганы и оставались на улице на случай нового землетрясения.
История бывшего имперского города Марракеша насчитывает около 1000 лет, он плотно застроен средневековыми дворцами, мечетями, садами и оживленными рынками. Старый центр города окружен красными земляными валами и заполнен зданиями, построенными из красного песчаника, из‑за чего город получил прозвище «красный город».
Стены были впервые возведены в начале XII века, и некоторые из валов были повреждены во время землетрясения, сообщает телеканал Al Aoula.
Помимо богатой культуры и истории, Марракеш является четвертым по величине городом Марокко и крупным экономическим центром. До пандемии ковида в 2019 году его посетило около трех миллионов туристов.