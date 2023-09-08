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Клайв Оуэн появился в тизере сериала «Месье Спейд» от авторов «Хода королевы»

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:32

На ютуб-канале amc+ опубликовали тизер детективного сериала «Месье Спейд», главную роль в котором исполнил британский актер Клайв Оуэн («Госфорд-парк», «Близость», «Больница Никербокер»).

Ролик представляет главного героя шоу — детектива Сэма Спейда из нуар-романа Дэшила Хэммета «Мальтийский сокол». Действие сериала разворачивается в 1963 году, когда Спейд наслаждается своей отставкой на юге Франции.

Сыщик рассчитывает вести мирную и размеренную жизнь в Бозуле. Однако все меняет жуткое преступление: в местном монастыре обнаруживают шесть зверски убитых монахинь. Тогда Спейд берется расследовать случившееся.

Детектив будет разгадывать загадки французского юга и его криминального мира в течение шести эпизодов сериала. Ему предстоит обнаружить, что кровавые убийства связаны с таинственным ребенком, который якобы обладает особыми силами.

Помимо Оуэна, в сериале снялись Кара Боссом, Денис Меноше, Луиза Буржуан, Кьяра Мастроянни, Стэнли Уэбер, Мэттью Бирд, Джонатан Заккаи и Ребекка Рут.

Авторами «Месье Спейд» выступили Скотт Фрэнк («Ход королевы») и Том Фонтана («Город на холме»). Премьера шоу состоится на телеканале AMC и стрим-сервисе AMC+ в начале 2024 года.

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