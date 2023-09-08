Актер Сильвестр Сталлоне встретился с Папой Римским

Согласно сообщениям СМИ, Сталлоне не только встретился с понтификом, но и посетил музеи Ватикана. До этого он также съездил в город Джойя-дель-Колле в Апулии, где родился его отец. Сталлоне посетил дом своего деда и поприветствовал жителей города.