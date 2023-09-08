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Актер Сильвестр Сталлоне встретился с Папой Римским

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:30

Американский актер Сильвестр Сталлоне, известный по кинофраншизам «Рокки» и «Рэмбо», встретился с Папой Римским Франциском. Об этом сообщил ТАСС.

Понтифик принял артиста в Апостольском дворце в Ватикане. Сталлоне приехал на встречу с главой Католической церкви вместе с братом Фрэнком, супругой Дженнифер Флавин и тремя дочерьми — Софи, Систин и Скарлет.

Ватикан поделился фотографиями со встречи семейства Сталлоне и Папы Римского. О чем беседовали участники аудиенции, в пресс-службе не уточнили.

Согласно сообщениям СМИ, Сталлоне не только встретился с понтификом, но и посетил музеи Ватикана. До этого он также съездил в город Джойя-дель-Колле в Апулии, где родился его отец. Сталлоне посетил дом своего деда и поприветствовал жителей города.

Фрэнк Сталлоне-старший, отец Сильвестра Сталлоне, иммигрировал в США в 30-х годах. Сильвестр родился уже в Нью-Йорке. В интервью актер рассказывал, что был воспитан в католической вере, однако по-настоящему верующим человеком стал в конце 90-х годов, когда его дочь родилась больной.

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