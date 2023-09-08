Первую официальную биографию Тупака Шакура опубликуют в конце октября

Книга писателя и сценариста Стейси Робинсон «Тупак Шакур: Авторизованная биография» выйдет в продажу 26 октября. Она станет первой официальной биографией культового рэпера, сообщил Mixmag.
Издание одобрила семья музыканта. Его описывают как «трогательное исследование его жизни и мощного наследия, полностью иллюстрированное фотографиями, воспоминаниями, рукописной поэзией, размышлениями и многим другим».
Книгу опубликует издательский дом Century. В нее войдут эксклюзивные тексты из дневников Шакура, его письма, неопубликованные тексты песен и свидетельства о личных беседах артиста с его близкими.
Автор книги Стейси Робинсон не впервые пишет о рэпере. Она заинтересовалась его биографией более 15 лет назад и в 2008 году выступила соавтором издания «Воспоминания о Тупаке: Свидетельствуя о жизни и наследии».
Тупак Шакур, также известный под псевдонимами 2Pac и Makaveli, — один из самых известных и влиятельных хип-хоп-артистов в истории. Он родился в Нью-Йорке в 1971 году в криминальной среде и еще подростком увлекся искусством.
К концу 80-х годов Шакур стал известен как рэп-музыкант, он выступал в составе группы Digital Underground, а затем — Thug Life. Тупак выпустил четыре альбома при жизни, еще один вышел после смерти музыканта.
Шакур погиб осенью 1996 года, после того как в него несколько раз выстрелили из проезжавшей мимо машины. Рэпера госпитализировали и ввели в искусственную кому, однако врачам так и не удалось остановить внутреннее кровотечение.