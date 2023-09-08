Хедлайнером фестиваля «Александровская крепость» в Усть-Лабинске станет Эмир Кустурица

В лекториях фестиваля расскажут об устройстве и жанрах народной сказки, фольклорном костюме как способе визуальной коммуникации и фольклорной песне как инструменте психотерапии. На мастер-классах посетителей научат распевать застольные песни на несколько голосов, помогут освоить азы народной хореографии, покажут, как правильно сплести венок из полевых цветов, вышить рушник, приготовить наливку, подоить корову и постричь овцу. А на гастроярмарке предложат лучшие блюда кубанской кухни в классическом и современном исполнении.