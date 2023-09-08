Хедлайнером фестиваля «Александровская крепость» в Усть-Лабинске станет Эмир Кустурица

С 30 сентября по 1 октября в Усть-Лабинске пройдет третий фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость». На нем гости смогут посетить концерты под открытым небом, спектакли, встречи с писателями, гастроярмарку, а также мастер-классы по вокалу, танцам и ремеслам, рассказали «Афише Daily» организаторы мероприятия.
Кураторами музыкальной программы стали этнограф и певец Сергей Старостин и исполнительница современного фольклора Тина Кузнецова. Они представят все возможные вариации звучания народной песни — на нескольких сценах фестиваля выступят Петр Налич, Алена Свиридова, битбоксер Богдан Дюрдь, группы «Отава Ё», «Партизан FM», «Петр Валентинович» и Hodíla ízba.
Хедлайнером фестиваля станет Эмир Кустурица. 30 сентября он проведет творческую встречу, а 1 октября завершит концертную программу совместным выступлением с группой Big Brass Band — коллективом сербского трубача Марко Марковича.
В театральную программу «Александровской крепости» вошли 22 эксклюзивных спектакля. Из них 13 — иммерсивные постановки по кубанским быличкам от московского театра РАМТ с участием актера Никиты Ефремова, восемь спектаклей московских режиссеров и артистов кубанских театров по казачьим сказкам, а также документальный спектакль о кубанском селе от краснодарского театра «Шардам».
Также гости смогут послушать серию лекций о книгах, посвященных фольклору. О них с читателями поговорят Алексей Сальников («Петровы в гриппе и вокруг него», «Оккульттрегер»), Анна Матвеева («Перевал Дятлова, или Тайна девяти», «Спрятанные реки», «Катя едет в Сочи»), Маша Трауб («Дневник мамы первоклассника», «Домик на юге»), Саша Степанова («Пятая бездна», «Двоедушник») и другие писатели.
В лекториях фестиваля расскажут об устройстве и жанрах народной сказки, фольклорном костюме как способе визуальной коммуникации и фольклорной песне как инструменте психотерапии. На мастер-классах посетителей научат распевать застольные песни на несколько голосов, помогут освоить азы народной хореографии, покажут, как правильно сплести венок из полевых цветов, вышить рушник, приготовить наливку, подоить корову и постричь овцу. А на гастроярмарке предложат лучшие блюда кубанской кухни в классическом и современном исполнении.