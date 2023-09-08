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Французская революция в трейлере анимационного сериала «Castlevania: Nocturne»

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:14

Netflix опубликовал трейлер анимационного сериала «Castlevania: Nocturne». Премьера проекта состоится 28 сентября.

В ролике показывается восхождение «вампира-мессии», который угрожает поглотить солнце и погрузить мир в бесконечную ночь. Только Рихтер Бальмонт, последний из легендарного клана охотников на вампиров, вместе с союзниками может помешать ему.

Шоураннерами проекта выступают Кевин Колд и Клайв Брэдли, производством занималась анимационная студия Powerhouse Animation. В первый сезон войдет восемь эпизодов.

«Nocturne» — это спин-офф аниме-сериала «Кастлвания», основанного на серии игр. Он выходил с 2017 по 2021 год.

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