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Авиакомпании понесли потери от закрытия аэропортов из‑за дронов. Лишний час стоит 800 тыс. рублей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:02

Авиакомпании понесли потери от закрытия аэропортов Москвы из‑за атак дронов, рассказал РБК гендиректор «Победы» Дмитрий Тыщук. Перевозчик в числе прочих также понес убытки.

«Если борт шел во Внуково, а сел в Шереметьево — это примерно час полета дополнительного времени и соответствующие расходы в себестоимости авиакомпании», — сказал Тыщук. Однако денежную оценку потерь «Победы» он не привел.

Гендиректор компании «Авиатим» Вячеслав Илюшин заявил, что один час полета самолета Boeing 737-800, которые находятся в парке «Победы» в количестве 41 штуки, стоит примерно 750–800 тыс. руб. (7600–8100 долларов). По словам основателя сервиса обеспечения безопасности полетов RunAvia Андрея Патракова, 60 минут стоят около 8000 долларов, и чем выше среднемесячный налет самолета, тем ниже стоимость летного часа.

«Победа» пока не собирается просить компенсацию у правительства на возмещение дополнительных расходов из‑за атак беспилотников, добавил глава авиакомпании Тыщук. Если временное закрытие московских аэропортов «превратится в долгосрочную ситуацию, будем думать», отметил он.

РБК пишет, что с 3 мая в Москве зафиксировали около 25 атак БПЛА. В последнее время Росавиация несколько раз в неделю сообщает о временном изменении режима работы московских аэропортов.

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