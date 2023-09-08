Авиакомпании понесли потери от закрытия аэропортов из‑за дронов. Лишний час стоит 800 тыс. рублей

Авиакомпании понесли потери от закрытия аэропортов Москвы из‑за атак дронов, рассказал РБК гендиректор «Победы» Дмитрий Тыщук. Перевозчик в числе прочих также понес убытки.
«Если борт шел во Внуково, а сел в Шереметьево — это примерно час полета дополнительного времени и соответствующие расходы в себестоимости авиакомпании», — сказал Тыщук. Однако денежную оценку потерь «Победы» он не привел.
Гендиректор компании «Авиатим» Вячеслав Илюшин заявил, что один час полета самолета Boeing 737-800, которые находятся в парке «Победы» в количестве 41 штуки, стоит примерно 750–800 тыс. руб. (7600–8100 долларов). По словам основателя сервиса обеспечения безопасности полетов RunAvia Андрея Патракова, 60 минут стоят около 8000 долларов, и чем выше среднемесячный налет самолета, тем ниже стоимость летного часа.
«Победа» пока не собирается просить компенсацию у правительства на возмещение дополнительных расходов из‑за атак беспилотников, добавил глава авиакомпании Тыщук. Если временное закрытие московских аэропортов «превратится в долгосрочную ситуацию, будем думать», отметил он.
РБК пишет, что с 3 мая в Москве зафиксировали около 25 атак БПЛА. В последнее время Росавиация несколько раз в неделю сообщает о временном изменении режима работы московских аэропортов.