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Новая книга Пелевина получила название и дату выхода

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:22

Новая книга Виктора Пелевина будет называться «Путешествие в Элевсин». Ее релиз во всех книжных магазинах страны и в «Букмейте» 29 сентября, в 20.23 по Москве.

В новом романе Пелевин вновь выступит в роли великого предсказателя. Вот что говорится в аннотации: «Мускусная ночь — засекреченное восстание алгоритмов, едва не погубившее планету. Начальник службы безопасности Transhumanism Inc. адмирал-епископ Ломас уверен, что их настоящий бунт еще впереди.

Этот бунт уничтожит всех — и живущих на поверхности лузеров, и переехавших в подземные цереброконтейнеры богачей. Чтобы предотвратить катастрофу, Ломас посылает лучшего баночного оперативника в пространство Roma-3 — нейросетевую симуляцию Рима третьего века для клиентов корпорации. Тайна заговора спрятана там. А стережет ее хозяин Рима — кровавый и порочный император Порфирий».

Для лучшего понимания романа издатели рекомендуют прочитать предыдущие книги Пелевина «Empire V», «Batman Apollo», «iPhuck 10», «Transhumanism Inc.» и «KGBT+», а также «Чайку» Антона Чехова, «Анну Каренину» Льва Толстого, «Преступление и наказание» Федора Достоевского и «Лолиту» Владимира Набокова.

Предзаказ книги можно оформить в интернет-магазинах «Читай-город», «Буквоед» и Book24. В формате поштучной покупки книга будет доступна на «Литрес».

Виктор Пелевин — представитель постмодернизма в литературе и один из самых значимых российских писателей современности. Его книга «ДПП (nn)» удостоилась премии «Национальный бестселлер», а сборник рассказов «Синий фонарь» — «Малого Букера». Самые популярные произведения писателя — «Generation „П“», «Чапаев и Пустота» и «Омон Ра» — остались без наград.

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