Жена Стивена Кинга пригрозила ему разводом, если он не перестанет включать трек «Mambo No. 5»

Стивен Кинг, рекламируя свой последний роман «Холли», рассказал в интервью Rolling Stone, что жена однажды пригрозила ему разводом из‑за его чрезмерной любви к песне Лу Беги «Mambo No. 5».
На вопрос, правдивы ли слухи о его любви к «Mambo No. 5», писатель ответил: «О да!» По словам Кинга, у него есть танцевальный сборник, на котором несколько версий этой песни, в том числе полностью инструментальная. «Я включал ее до тех пор, пока моя жена не сказала: «Еще раз, и я уйду от тебя ***** [на фиг]».
Писатель уточнил, что жена поставила ему ультиматум в то время, когда он работал над романом «11/22/63», написанным в 2011 году, о путешественнике во времени, который пытается предотвратить убийство Джона Кеннеди.
По словам Кинга, во время написания книг он чаще слушает техно или диско. «Есть группа LCD Soundsystem, и я ее обожаю», — добавил он. Сейчас писатель в основном слушает Foghat, Bob Seger, а также кантри-певцов Трэвиса Тритта и Алана Джексона.
Песня «Mambo No. 5» является одной из самых любимых и ненавистных песен всех времен, пишет Variety. Трек стал единственным значительным хитом исполнителя, заняв 3-е место в чартах в США и добравшись до 1-го места в Великобритании, Канаде, Италии, Франции и более чем 20 других странах.