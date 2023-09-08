Жена Стивена Кинга пригрозила ему разводом, если он не перестанет включать трек «Mambo No. 5»

На вопрос, правдивы ли слухи о его любви к «Mambo No. 5», писатель ответил: «О да!» По словам Кинга, у него есть танцевальный сборник, на котором несколько версий этой песни, в том числе полностью инструментальная. «Я включал ее до тех пор, пока моя жена не сказала: «Еще раз, и я уйду от тебя ***** [на фиг]».