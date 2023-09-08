Седьмой сезон «Тотали Спайс» получил первый анонсирующий ролик. Сериал возвращается спустя 10 лет

«„Тотали Спайс“ — это уникальный феномен, и спустя 21 год шпионки все еще на экране и в наших сердцах. Девушки, которых любили и обожали несколько поколений, возвращаются для новых приключений с той же энергией, чувством стиля, невероятными аксессуарами, культовыми фразами, с еще большим энтузиазмом и весельем, чем когда‑либо», — сказал он.