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Седьмой сезон «Тотали Спайс» получил первый анонсирующий ролик. Сериал возвращается спустя 10 лет

Дарья Мельникова
Сегодня в 08:35

Вышел анонсирующий ролик продолжения культового мультсериала «Тотали Спайс», выходившего на экраны с 2001 по 2013 годы. Премьера седьмого сезона состоится в 2024 году.

В ролике показали обновленный логотип и дали возможность взглянуть на трех главных героинь — Сэм, Кловер и Алекс — в новых образах. У Кловер, например, теперь более прямые волосы, удерживаемые заколками, в то время как у Сэма волосы волнистее, чем раньше.

Сериал, созданный Винсентом Шавлон-Демерси и Дэвидом Мишелем, рассказывает о трех двушках, тайно работающих в организации по защите людей WOOHP (ВОЗЛ), которую возглавляет Джерри. Шпионкам приходится совмещать работу с обычной жизнью: свиданиями, шоппингом, учебой.

Это уже второе возвращение хитовой франшизы, поскольку в 2013 году «Тотали Спайс» вернулась на краны с новым сезоном после шестилетнего перерыва. Режиссером продолжения вновь стал Стефан Бьерри.

«„Тотали Спайс“ — это уникальный феномен, и спустя 21 год шпионки все еще на экране и в наших сердцах. Девушки, которых любили и обожали несколько поколений, возвращаются для новых приключений с той же энергией, чувством стиля, невероятными аксессуарами, культовыми фразами, с еще большим энтузиазмом и весельем, чем когда‑либо», — сказал он.

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