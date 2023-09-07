Звезда «Изобретая Анну» Джулия Гарнер путешествует по Австралии в трейлере «The Royal Hotel»

На ютуб-канале Neon появился трейлер фильма «The Royal Hotel», снятого режиссером Китти Грин («Прослушивание на роль ДжонБене», «Ассистентка»). Он выйдет в кинотеатрах 6 октября.
Кинопроект расскажет о двух подругах-американках Ханне и Лив, отправившихся в путешествие в Австралию. Когда в девушек заканчиваются деньги, они устраиваются работать в паб под названием «The Royal Hotel» в шахтерском городке.
Владелец бара Билли и местные жители знакомят героинь с местной культурой употребления алкоголя. Вскоре девушки обнаруживают себя в ловушке вдали от остального мира, и эта ситуация всерьез начинает пугать их.
Главных героинь фильма сыграли звезда сериала «Изобретая Анну» Джулия Гарнер и Джессика Хенвик, известная по картинам «Серый человек» и «Достать ножи: Стеклянная луковица». Также в картине снялись Тоби Уоллес, Хьюго Уивинг, Урсула Йович, Дэниел Хеншелл, Джеймс Фрешвилл и Герберт Нордрум.
«The Royal Hotel» основан на документальной ленте Пита Глисона «Hotel Coolgardie», вышедшей в 2016 году. Она рассказала о двух финских девушках, которые столкнулись с враждебностью жителей маленького городка, когда устроились работать официантками во время путешествия.
Грин написала сценарий ленты в соавторстве в Оскаром Реддингом. Кинематографистка уже представила картину на кинофестивале в Теллуриде, где она получила хорошие отзывы. Теперь «The Royal Hotel» покажут на фестивале в Торонто.