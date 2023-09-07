Nirvana выпустит 53 ранее неизданных трека

Релиз состоится 27 октября. В него войдет записи с двух ранее не издававшихся концертов Nirvana — в Лос-Анджелесе в 1993 году и в Сиэтле в 1994 году. Также группа выпустит шесть концертных треков, записанных в Риме, Спрингфилде и Нью-Йорке.