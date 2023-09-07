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Nirvana выпустит 53 ранее неизданных трека

Юлия Онодэра
Вчера в 22:58

Американская рок-группа Nirvana выпустит 53 ранее неизданных трека. Об этом сообщил Loud Wire со ссылкой на музыкантов коллектива.

Они заявили, что представят новый материал к 30-й годовщине альбома «In Utero». Песни выйдут вместе с переизданными треками с третьей пластинки группы, которая стала платиновой шесть раз.

Релиз состоится 27 октября. В него войдет записи с двух ранее не издававшихся концертов Nirvana — в Лос-Анджелесе в 1993 году и в Сиэтле в 1994 году. Также группа выпустит шесть концертных треков, записанных в Риме, Спрингфилде и Нью-Йорке.

Над записями, которые войдут в релиз, работал продюсер и инженер Джек Эндино. Он реконструировал треки с магнитофонных лент для переиздания. Он же работал с Nirvana над их дебютным альбомом «Bleach» в 1988 году.

Также переизданием «In Utero» занимался Боб Уэстон из Chicago Mastering Services. Что получилось у специалистом, можно будет оценить, заказав релиз в одном из нескольких представленных форматов.

В некоторые из вариантов войдут 48-страничная книга с фотографиями Nirvana, 20-страничный фэнзин, литография постера тура по Лос-Анджелесу от художника Coop, копия рекламного ролика 1993 года, листовки с концертов и билеты на них.

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