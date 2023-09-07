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Prime Video показал трейлер судебной драмы «Погребение» с Джейми Фоксом и Томми Ли Джонсом

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:00

На ютуб-канале Prime Video опубликовали трейлер фильма «Погребение» («The Burial») — судебной драмы с участием Джейми Фокса («Рэй», «Джанго освобожденный») и Томми Ли Джонса («Беглец», «Люди в черном»), основанной на реальных событиях.

Картина рассказывает о судебном процессе между обанкротившимся владельцем похоронного бюро, нанявшем энергичного и харизматичного адвоката, и крупной компанией-конкурентом, нарушившей условия договора.

В трейлере отчаявшийся клиент юриста, потерявший семейный бизнес, признается, что хочет привлечь корпорацию к ответственности за то, что лишила его возможности оставить хоть какое‑то наследство внукам.

Для мужчины, роль которого сыграл Томми Ли Джонс, этот процесс — первый в его жизни. Чтобы помочь ему, адвокату Уилли Гэри в исполнении Джейми Фокса придется одолеть защитницу компании — амбициозную юристку с прозвищем Питон.

«Я бы не привыкала к тому, что я добра к вам, мистер Гэри. Как только мы начнем судиться, я захочу уничтожить вас», — заявила она герою Фокса.

Премьера «Погребения» пройдет 11 сентября на кинофестивале в Торонто. С 6 октября ленту можно будет посмотреть в кинотеатре, а с 13 октября — на стриминговом сервисе Prime Video.

Картину сняла режиссер Мэгги Беттс. Она заявила, что Фокс «идеально подходил на роль» Уилли Гэри. «Он привнес в персонажа гораздо больше человечности и уязвимости, чем я когда‑либо могла ожидать», — отметила кинематографистка.

Беттс написала сценарий фильма вместе с Дугом Райтом. В актерский состав вошли Джурни Смоллетт и Алан Рак. Продюсерами стали Фокс, Селин Рэттрей, Труди Стайлер, Датари Тернер, Дженетт Кан, Адам Ричман и Бобби Шрайвер.

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