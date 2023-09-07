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Энтони Хопкинс в трейлере драмы «Одна жизнь» — о спасении 669 детей от нацистов

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:16

В сети появился первый трейлер драмы «Одна жизнь». Ее премьера состоится 1 января.

Фильм рассказывает реальную историю биржевого брокера Николаса Уинтона, который за несколько дней до начала Второй мировой войны спас 669 детей.

В декабре 1938-го он посетил Прагу и обнаружил там семьи, бежавшие от нацистов из Германии и Австрии, которые жили в отчаянных условиях, практически без крова и пищи, под угрозой нацистского вторжения.

Тогда он решает спасти от нацистов столько детей, сколько сможет. Уинтон хранил свою тайну почти 50 лет, пока его супруга не нашла записную книжку с адресами семей, принявших спасенных детей.

Картина «Одна жизнь» основана на романе «Если это возможно… Жизнь сэра Николаса Уинтона», написанном его дочерью Барбарой Уинтон. Название ленты перефразировано из еврейского Талмуда: «Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир».

В главных ролях снялись Энтони Хопкинс, Хелена Бонэм-Картер и Джонни Флинн. Кресло режиссера занял Джеймс Хос («Черное зеркало» и «Доктор Кто»), сценарий написали Люсинда Коксон («Девушка из Дании») и Ник Дрейк («Забытые желания»).

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