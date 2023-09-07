Журналисты и блогеры обсудят состояние медиарынка на «Хлебозаводе»

«На фестивале соберутся представители медиа — те, кто формирует повестку, пишет, публикует и выпускает интервью. Наша секция столкнет их лицом к лицу и станет пространством для обмена знаниями, толчком к коллаборациям и запуску новых проектов, о которых будут говорить», — отметила основательница Rassvet.digital Света Ерохнович.