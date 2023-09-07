Журналисты и блогеры обсудят состояние медиарынка на «Хлебозаводе»

Пиар-агентство Rassvet.digital организует на фестивале креативных индустрий G8 отдельную секцию — «Медиа». 15 сентября участники сессии — представители СМИ, крупных брендов и креативной индустрии — обсудят на «Хлебозаводе» состояние медиарынка в 2023 году. Об этом «Афише Daily» рассказали в пиар-агентстве.
В программе сессии — лекции и дискуссии с практиками рынка коммуникаций. Ведущий шоу «Вписка» Николай Редькин посоветует, как развивать музыкальный канал, директор по специальным проектам Forbes Ирина Телицына расскажет, что важнее — контент или механика, спецкор Inc.Russia Наташа Покровская обсудит, как создавать бизнес-истории для делового СМИ, шеф-редактор Setters Media Жанель Куандыкова объяснит, как делать медиа про будущее, когда будущее туманно.
Среди других спикеров — автор «Таких дел» Ирина Кравченко, шеф-редактор «Мела» Елена Акимова, руководительница подкаст-студии «Толк» Полина Иванова, Ольга Саленко из Independent Media, Ольга Дроздова из Shkulev Media Holding, Дарья Поздеева из «Теории & Практики» и не только. Посмотреть полный список участников и время их выступлений можно на сайте фестиваля G8.
«На фестивале соберутся представители медиа — те, кто формирует повестку, пишет, публикует и выпускает интервью. Наша секция столкнет их лицом к лицу и станет пространством для обмена знаниями, толчком к коллаборациям и запуску новых проектов, о которых будут говорить», — отметила основательница Rassvet.digital Света Ерохнович.
Всего на фестивале G8 будет более 60 спикеров из 20 индустрий. Главные темы этого года — визионерство и запуск новых проектов.