Видеоигры проникают в реальность в трейлере перезапуска «Детей шпионов»

Netflix опубликовал дебютный трейлер перезапуска «Детей шпионов» с подзаголовком «Армагеддон». Премьера ленты состоится 22 сентября.
По сюжету дети величайших секретных агентов мира невольно помогают могущественному разработчику игр выпустить компьютерный вирус, который дает ему контроль над всеми технологиями. Чтобы спасти весь мир и своих родителей, они вынуждены сами стать шпионами.
В режиссерское кресло пятой части франшизы вернулся Роберт Родригес, который написал сценарий вместе со своим сыном Рейсером.
Роли детей исполнили начинающие актеры Эверли Карганилья и Коннор Эстерсон, а родителей — Закари Леви («Шазам!») и Джина Родригес («Аннигиляция»). Еще в актерский состав вошли создатель фильма Родригес, Билли Магнуссен («Аладдин») и Ди Джей Котрона («Шазам!»).