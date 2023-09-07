«В этой школе полно злодеев»: у «Поколения „Ви“» появился трейлер без цензуры

Prime Video показал трейлер «Поколения „Ви“» без цензуры. Первые три эпизода спин-оффа сериала «Пацаны» появятся на платформе с 29 сентября.
Сюжет нового проекта происходит одновременно с третьим сезоном «Пацанов» и расскажет о студентах университета Годолкина, в котором под контролем корпорации Vought International учатся тинейджеры с суперспособностями в надежде когда‑нибудь попасть в «Семерку». Наименее послушных из них забирают в загадочные «Леса», а в стенах учреждения начинается кровавая бойня. Сериал основан на арке We Gotta Go Now («Нам пора идти») из оригинального комикса, однако подвергся заметной переработке.
Трейлер представляет зрителям главных героев: повелительницу крови Мэри Моро, миниатюрную ютуберку Эмму, повелителя магнитов Андре, эмпата Кейт и небинарную персону Джордан.
В ролях появятся Жасмин Синклер, Чэнс Пердомо («Леденящие душу приключения Сабрины»), Лиззи Бродвей («Новичок»), Лондон Тор («Ты»), Патрик Шварценеггер («Лестница») и многие другие. Также ролик обещает возвращение персонажей Колби Минифи и Клаудии Думит из основного сериала.