«В этой школе полно злодеев»: у «Поколения „Ви“» появился трейлер без цензуры

Сюжет нового проекта происходит одновременно с третьим сезоном «Пацанов» и расскажет о студентах университета Годолкина, в котором под контролем корпорации Vought International учатся тинейджеры с суперспособностями в надежде когда‑нибудь попасть в «Семерку». Наименее послушных из них забирают в загадочные «Леса», а в стенах учреждения начинается кровавая бойня. Сериал основан на арке We Gotta Go Now («Нам пора идти») из оригинального комикса, однако подвергся заметной переработке.