В Ленинградской области две девушки погибли после наезда фуры на группу велосипедистов

На трассе «Скандинавия» под Выборгом фура врезалась в группу велосипедисток, сообщает «Фонтанка». Две девушки погибли, еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести.
По информации прокуратуры Ленинградской области, водитель грузовика «Скания» с прицепом врезался в сопровождавший подростков на велосипедах «Форд-Макс» под управлением 69-летнего тренера. От удара машина налетела на колонну из 11 девочек 14–15 лет, две из них погибли на месте. 31-летний мужчина, управлявший фурой, был задержан, причина ДТП пока не установлена, а движение по трассе ограничено.
Все велосипедистки являются воспитанницами школы-интерната Курортного района «Олимпийский резерв». По словам директора, они находились на стандартной тренировке. Сейчас прокуратура занимается проверкой спортивной организации, а также компании-перевозчика, которой принадлежит грузовик.
В комитете по здравоохранению Ленобласти уточнили, что две пострадавших девочки в тяжелом состоянии со множественными травмами и переломом позвоночника направлены в сестрорецкую больницу и в многопрофильную больницу им. Раухфуса. Еще четверо пострадавших направлены в Рощинскую межрайонную больницу, остальных пока осматривают врачи.
Губернаторы Петербурга Александр Беглов и Ленинградской области Александр Дрозденко взяли оказание помощи пострадавшим в ДТП под личный контроль, добавляет 78.ru.