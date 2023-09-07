В Ленинградской области две девушки погибли после наезда фуры на группу велосипедистов

По информации прокуратуры Ленинградской области, водитель грузовика «Скания» с прицепом врезался в сопровождавший подростков на велосипедах «Форд-Макс» под управлением 69-летнего тренера. От удара машина налетела на колонну из 11 девочек 14–15 лет, две из них погибли на месте. 31-летний мужчина, управлявший фурой, был задержан, причина ДТП пока не установлена, а движение по трассе ограничено.