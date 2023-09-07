Бывший командир армии ПВО, защищающей Москву от дронов, арестован за взятку

В Москве арестован бывший командующий 1-й ордена Ленина армией ПВО генерал-майор Константин Огиенко: ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление 235-го гарнизонного военного суда. Именно его подразделение прикрывает столицу от ударов с воздуха.
Согласно материалам следствия, Огиенко вместе с командиром 4-й дивизии ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким вымогал взятку у руководительницы общественной организации «Надежда». В обмен на сумму в 30 млн рублей военные обещали помочь женщине получить земельный участок от Минобороны в районе Лобни, говорится в документе, причем на момент задержания им уже передали аванс в 500 тыс. рублей.
По информации «Коммерсанта», Следственный комитет и Минобороны проверяют сохранность земельных участков, числящихся за армией ПВО, полагая, что часть из них могли продать под застройку. Уточняется, что руководитель общественной организации «Надежда» собрала деньги с ряда организаций и граждан, пообещав обеспечить их земельными участками в ближнем Подмосковье.
В разговоре со следователями Беляцкий признал вину и дал показания против коллеги. Огиенко же вину не признал и от разговора с силовиками отказался.
Следствие считает, что вина Огиенко доказана собранными материалами и протоколом осмотра места происшествия, показаниями свидетелей и Беляцкого, а также другими уликами. Суд с этим согласился и продлил арест мужчины до 27 ноября.
Огиенко командовал 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения с 2021 года и был снят с поста в июле 2023 года из‑за возбуждения уголовного дела. Все это время он находился под арестом, но деталей не сообщалось. В случае признания виновным генералу грозит до 15 лет лишения свободы.