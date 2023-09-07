Бывший командир армии ПВО, защищающей Москву от дронов, арестован за взятку

Огиенко командовал 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения с 2021 года и был снят с поста в июле 2023 года из‑за возбуждения уголовного дела. Все это время он находился под арестом, но деталей не сообщалось. В случае признания виновным генералу грозит до 15 лет лишения свободы.