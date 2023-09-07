В Краснодарском крае открылась киберспортивная школа при храме. В ней священник учит управлять БПЛА

При храме святителя Митрофана Воронежского Армавирской епархии в станице Прочноокопской заработала православная воскресная школа «ВоZнесение». Её посещают дети прихожан, в ней организованы два класса по 6-8 человек. По воскресениям подростки должны изучать информатику, математику и физику, также в учебных планах есть программирование, 3D-моделирование и работа с аудиоредакторами на примере духовных распевов.