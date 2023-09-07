В Краснодарском крае открылась киберспортивная школа при храме. В ней священник учит управлять БПЛА

В Краснодарском крае открыли первую в России киберспортивную школу при храме, пишут Сyber.sports.ru и «Блокнот Краснодар».
При храме святителя Митрофана Воронежского Армавирской епархии в станице Прочноокопской заработала православная воскресная школа «ВоZнесение». Её посещают дети прихожан, в ней организованы два класса по 6-8 человек. По воскресениям подростки должны изучать информатику, математику и физику, также в учебных планах есть программирование, 3D-моделирование и работа с аудиоредакторами на примере духовных распевов.
Кроме этого в школе есть собственный авиапарк БПЛА, и его планируют расширить вездеходными дронами, добавляет телеграм-канал «Медный колокол». Для учебного процесса настоятель храма Игорь Бирюков прошел курсы управления летательными аппаратами и намерен проводить турниры по киберспортивной дисциплине «технический симулятор» и фиджитальным видам спорта.
На образовательный проект священника вдохновила столичная «КиберШкола», где он встретился с завкафедрой киберспорта университета «Синергия».
«Особенно меня заинтересовали наработки в области форматов социализации и воспитательной работы, а также образовательными предметы из сферы компьютерного спорта. Поэтому, когда я вернулся в приход, у меня возникла идея создать не просто воскресную школу, а воскресную кибершколу», — рассказал Бирюков.
Директор Межконтинентальной киберспортивной лиги Александр Горбаченко также рад, что Русская православная церковь положительно настроена в отношении новых технологий.
«Церковное начальство понимает, что киберспорт — это весьма эффективный инструмент работы с молодежью», — заявил директор Межконтинентальной киберспортивной лиги Александр Горбаченко.