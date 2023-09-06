Дженна Коулман ревнует мужа к Эшли Бенсон в трейлере сериала «Wilderness»

На ютуб-канале Prime Video появился трейлер сериала «Wilderness» («Глушь»), который выйдет на одноименной стриминговой платформе 15 сентября. В нем главную роль исполнила звезда сериала «Виктория» Дженна Коулман.
Она сыграла женщину по имени Лив, которая отправляется в путешествие вместе со своим мужем Уиллом. В его образе в шоу предстал Оливер Джексон-Коэн («Призра дома на холме», «Эмили»).
Накануне поездки, которую так ждала пара, Лив узнает об измене супруга. Иллюзии девушки об идеальном браке рушатся, и она начинает размышлять о кровавой мести, например, о том, чтобы столкнуть Уилла со скалы.
Ситуация ухудшается тем, что в отпуск супруги едут вместе с друзьями. Среди них оказывается привлекательная блондинка, к которой Лив ревнует неверного мужа. Соперницу героини в сериале сыграла Эшли Бенсон («Милые обманщицы»).
«Wilderness» предстоит исследовать тему возмездия, а зрителям — узнать, как далеко может зайти преданная женщина. Трейлер показывает, что Лив всерьез рассорится с Уиллом, сблизится с героиней Бенсон, а также окажется во внимании полиции.
В основу сериала лег роман Б. И. Джонс, сценаристом проекта стала Мани Дикенс. Режиссером шоу выступила Ким Со-ен («Плохой доктор»). А в актерский состав вошли Марша Стефани Блейк, Джейк Фой, Ванесса Уолш, Эрик Бальфур и другие.