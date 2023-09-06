Криштиану Роналду впервые за 19 лет не стал номинантом на «Золотой мяч»

Португальский футболист Криштиану Роналду впервые за 19 лет не вошел в список претендентов на «Золотой мяч» — приз лучшему игроку года, который вручат 30 октября. Об этом сообщил ТАСС.
В число номинантов попали аргентинский рекордсмен по количеству полученных «Золотых мячей» Лионель Месси, хорватский футболист Лука Модрич, польский игрок Роберт Левандовский и французский нападающий Килиан Мбаппе.
Также в перечень включили еще 26 спортсменов, среди которых — Гарри Кейн, Мохамед Салах, Эрлинг Холанд, Бернарду Силва, Илкай Гюндоган, Кевин де Брюйне, Йошко Гвардиол, Антуан Гризманн, Карим Бензема.
Кноме того, отдельно назвали претензентов на приз лучшему вратарю года. Его могут получить Андре Онана, Яссин Буну, Эмилиано Мартинес, Эдерсон, Майк Меньян, Брис Самба, Доминик Ливакович, Тибо Куртуа, Марк-Андре Тер Штеген и Арон Рэмсдейл.
Криштиану Роналду пять раз становился обладателем «Золотого мяча». Футболист был пятикратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Европы. Он считается лучшим бомбардиром в истории национальных сборных.
Большую часть своей карьеру Роналду выступал за испанский клуб «Реал». Также он играл в «Манчестер Юнайтед», «Ювентусе» и «Спортинге». С декабря 2022 года Роналду представляет «Аль-Наср».