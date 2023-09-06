Кирилл Серебренников поставит мини-сериал «Призрак оперы»

Российский режиссер Кирилл Серебренников, автор фильмов «Лето» и «Петровы в гриппе», поставит сериал «Призрак оперы» для французской кинокомпании Pathe. Об этом сообщил Variety.
Серебренников снимет шоу из шести эпизодов по мотивам романа Гастона Леру. Сериал будет создан на английском языке, продюсерами проекта станет Од Альбано из Pathe и Илья Стюарт из Hype Studios.
Серебренников уже сотрудничал с Hype Studios и Стюартом при создании других своих фильмов — «Лета», «Петровых в гриппе» и «Жены Чайковского». Теперь они выпустят «захватывающий психологический триллер с ужасающим подтекстом».
По словам издания, экранизация Серебренникова расскажет знаменитую историю с точки зрения молодой певицы Кристины, которую начинает преследовать изуродованный музыкальный гений. В центре сериала окажутся темы создания, контроля, горя, отчуждения и эмансипации.
«Наша история выйдет за рамки текста Гастона Леру, написанного более века назад, и станет историей об интимном мире оперы», — заявил Серебренников.
Режиссер отметил, что мир оперы — это «нематериальная сила, которая действительно и так точно отражает взлеты и падения наших жизней и нашего общества, с музыкой, играющей центральную и страстную роль».
«Острая способность Кирилла проникать в психику проклятых персонажей в сочетании с его яркой режиссурой и глубоким знанием мира оперы придадут совершенно новую перспективу всемирно истории, создав совершенно уникальную интернациональную драму, соответствующую амбициям Pathe в мире сериалов», — добавил Альбано.
Серебренников выпустит в сотрудничестве с Pathe сразу несколько кинопроектов. Он уже работает над англоязычным фильмом «Лимонов, баллада об Эдди» об Эдуарде Лимонове с Беном Уишоу в главной роли. Также режиссер намерен представить ленту «Исчезновение Йозефа Менгеле».