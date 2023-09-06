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Остин Батлер дерется в баре в трейлере «Байкеров»

Юлия Онодэра
Вчера в 22:46

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «Байкеры» («The Bikeriders»), в котором снялись Остин Батлер («Элвис»), Джоди Комер («Последняя дуэль») и Том Харди («Выживший»).

Картину снял режиссер Джефф Николс, известный по лентам «Укрытие» и «Мад». На создание «Байкеров» его вдохновила одноименная книга фотографий Дэнни Лиона, посвященная субкультуре мотоциклистов в 60-х годах.

Фильм расскажет об эволюции байкерского клуба «Вандалы» через историю его лидера Джонни (Харди), а также пары Бенни (Батлер) и Кэти (Комер), чьи отношения проходят проверку, когда клуб превращается в настоящую банду.

В трейлере Джонни называет байкеров семьей, а затем приказывает сжечь бар, посетители которого напали на Джонни. «Они занялись наркотиками, игровым бизнесом, проституцией», — рассказывает о подъеме клуба Кэти.

Премьера «Байкеров» запланирована на 1 декабря. В картине можно будет увидеть Майкла Шеннона, Майка Фейста, Бойда Холбрука и Нормана Ридуса.

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