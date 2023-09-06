Активист из Череповца, которому грозит срок за комментарии о Буче, ищет хозяев для своих кошек

В 2020 году на Винтера завели уголовное дело о фейках о коронавирусе (правозащитники отмечали, что часто такие дела возбуждали против критиков власти). Активиста отправили в СИЗО, где, по его словам, его жестоко избили. Пока Винтер был под арестом, за его животными присматривали зоозащитники. Однако разлуку с хозяином удалось пережить не всем — пока Грегори сидел, умер один слепой котик, а другой кот по имени Зевс стал болеть, и активист не смог его вылечить.