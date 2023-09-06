Активист из Череповца, которому грозит срок за комментарии о Буче, ищет хозяев для своих кошек

Череповецкий правозащитник Грегори Винтер, обвиняемый по статье о фейках про армию, ищет хозяев для своих девяти кошек, которых забрал с улицы и вылечил. Об этом сообщает «Новая вкладка».
Юристы Винтера считают, что их подзащитному, вероятно, дадут реальный срок. Дело на активиста завели из‑за комментариев во «ВКонтакте» о ситуации в Буче. Мужчина опасается, что если попадет в тюрьму, то уже оттуда не выйдет — у него диабет в сложной форме, а в колонии найти нужные лекарства он не рассчитывает.
Сейчас правозащитник находится под домашним арестом, но если его отправят в заключение, кошки останутся одни. Близких родственников у Винтера нет, а единственный сын живет за границей — он призывного возраста, поэтому мужчина не предлагает ему вернуться в Россию.
Любовь к животным Винтеру привили родители, которые часто приносили домой больных кошек и собак, а затем выхаживали. Уже к середине нулевых у активиста жили 12 кошек — их всех мужчина забрал с улицы, поскольку посчитал, что без человека они не выживут, а затем вылечил и стерилизовал.
«Невозможно пройти мимо изувеченной живодерами кошки, умирающей на улице, и поэтому количество животных в доме уменьшалось редко, только когда приходилось усыплять больных», — признается он.
Винтер рассказывает истории некоторых питомцев: кота Васю в крайне истощенном виде подкинули в собачий приют, Грегори полгода кормил его с ложки; кошке Сусу живодеры оторвали заднюю лапу и бросили умирать в подъезде, лапу чудом удалось пришить, но более трех лет кошка не подходила к хозяину.
В 2020 году на Винтера завели уголовное дело о фейках о коронавирусе (правозащитники отмечали, что часто такие дела возбуждали против критиков власти). Активиста отправили в СИЗО, где, по его словам, его жестоко избили. Пока Винтер был под арестом, за его животными присматривали зоозащитники. Однако разлуку с хозяином удалось пережить не всем — пока Грегори сидел, умер один слепой котик, а другой кот по имени Зевс стал болеть, и активист не смог его вылечить.
Одной из оставшихся кошек, Сусу, уже удалось найти новую семью. «Сейчас кошек всего девять, это совсем немного. Все добрые, воспитанные, неприхотливые в еде. Я очень прошу помощи у людей, любящих животных. Мои друзья смогут привезти кошек в Москву или Питер, в другие города Центральной России. Часть кошек можно держать в частном доме. Кошка Лысуха — отличная мышеловка, а Вася может работать сторожевым котом — благо характер позволяет», — говорит Винтер.
Узнать подробнее о кошках, которые рискуют остаться без хозяина, можно в телеграм-канале «Новой вкладки». Если вы решите помочь Винтеру, пишите боту обратной связи @thenewtab_bot.