В сети появился трейлер фильма «Vindicta». Его снял режиссер «Русалки и дочери короля»

На ютуб-канале Paramount Movies опубликовали трейлер фильма «Vindicta», который поставил режиссер Шон МакНамара, известный по лентам «Серфер души», «Суперзвезда» и «Русалка и дочь короля».
Кинематографист рассказал историю о городе, терроризируемом серийным убийцей-садистом. В нем опытный детектив и недавно вышедший на работу парамедик оказываются втянуты в опасную игру и обнаруживают, что ключ к завершению кровопролития кроется в раскрытии правды об их прошлом.
Сценарий ленты написал Иэн Нелих по мотивам сюжета Стивена Пола. В актерский состав проекта вошли Елена Кампурис («Дети кукурузы»), Шон Эстин («Очень странные дела», «Властелин колец») и Джереми Пивен («Интуиция»).
Продюсерами картины стали Скотт Кэрол, Чарльз Купер и Стивен Пол. Премьера «Vindicta» в кинотеатрах запланирована на 6 октября.