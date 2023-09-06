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В сети появился трейлер фильма «Vindicta». Его снял режиссер «Русалки и дочери короля»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:12

На ютуб-канале Paramount Movies опубликовали трейлер фильма «Vindicta», который поставил режиссер Шон МакНамара, известный по лентам «Серфер души», «Суперзвезда» и «Русалка и дочь короля».

Кинематографист рассказал историю о городе, терроризируемом серийным убийцей-садистом. В нем опытный детектив и недавно вышедший на работу парамедик оказываются втянуты в опасную игру и обнаруживают, что ключ к завершению кровопролития кроется в раскрытии правды об их прошлом.

Сценарий ленты написал Иэн Нелих по мотивам сюжета Стивена Пола. В актерский состав проекта вошли Елена Кампурис («Дети кукурузы»), Шон Эстин («Очень странные дела», «Властелин колец») и Джереми Пивен («Интуиция»).

Продюсерами картины стали Скотт Кэрол, Чарльз Купер и Стивен Пол. Премьера «Vindicta» в кинотеатрах запланирована на 6 октября.

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