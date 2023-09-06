В сети появился трейлер фильма «Vindicta». Его снял режиссер «Русалки и дочери короля»

Кинематографист рассказал историю о городе, терроризируемом серийным убийцей-садистом. В нем опытный детектив и недавно вышедший на работу парамедик оказываются втянуты в опасную игру и обнаруживают, что ключ к завершению кровопролития кроется в раскрытии правды об их прошлом.