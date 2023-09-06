Эмили Блант оказывается в центре преступного заговора в тизере «Продавцов боли»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали тизер фильма «Продавцы боли» («Pain Hustlers») от автора серии «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» Дэвида Йейтса. В нем снялась Эмили Блант («Тихое место»).
Актриса сыграла женщину, которая устраивается на работу в обанкротившийся фармацевтический стартап в отчаянных попытках обеспечить жизнь себе и своей дочери. Новая должность таит в себе опасные сюрпризы.
По сюжету героиня оказывается ввязанной в криминальную схему рэкета. Чем это закончится для матери-одиночки, станет известно 27 октября, когда лента выйдет на экраны.
«Продавцов боли» можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Netflix. Помимо Блант, в картине снялись Крис Эванс («Фантастическая четверка», «Первый мститель») и Энди Гарсиа («Одиннадцать друзей Оушена», «Крестный отец 3»).
Также в актерский состав вошли Хлоя Колман, Кэтрин О’Хара, Джей Дюпласс, Брайан д’Арси Джеймс. Сценаристом проекта выступил писатель Уэллс Тауэр. Премьера фильма пройдет в сентября на кинофестивале в Торонто.