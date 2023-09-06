До 35% россиянок чувствуют ущемление своих трудовых прав

«Многие не хотят брать на работу молодую женщину без детей, зная о том, что она может уволиться с компенсацией, а потом требовать восстановления на работе, потому что на момент увольнения была беременна, но не знала, — таких работниц восстанавливают даже при большом сроке давности. Подобные кейсы в итоге и приводят к притеснению прав женщин», — говорит она.