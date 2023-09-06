До 35% россиянок чувствуют ущемление своих трудовых прав

В России до 35% женщин сталкиваются с нарушением своих трудовых прав, но лишь 22% признают это, говорится в докладе «Женщины в профсоюзах: документы, социология, практика» Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Выводы из него опубликовал РБК.
Исследование организации выявило наиболее распространенные нарушения рабочих прав сотрудниц. В опросе ФНПР приняли участие более 23 тыс. респонденток в возрасте от 26 до 60 лет, .
Согласно опросу ФНПР, четверть респонденток просят заниматься неоплачиваемой деятельностью, ещё 7,7% слышали об таком от подруг и родственниц. К числу таких занятий относятся такие задачи, как принести кофе, убрать помещение и т. д.
21,4% женщин рассказал о нарушении прав, связанных с больничными и отпусками. О непредоставлении отпуска за свой счет, проблемах с больничными для ухода за ребенком и установлении ночных смен также слышали ещё 13,2% опрошенных.
С дискриминацией по половому признаку при приеме на работу сталкивались лично или в близком окружении почти 26% опрошенных женщин. Большинство (15,6%) лишь слышали от знакомых об отказе в трудоустройстве или требовании не уходить в декрет на протяжении определенного периода, но 11% сталкивались с этим лично.
При этом 25,4% респонденток знают о дискриминации при назначении на руководящие должности, 19% о ней слышали, 6,4% ощутили на себе. Доказать факт такой дискриминации очень трудно, а мнение самой женщины часто носит оценочное суждение, отмечают авторы.
«Можно полагать, что реальная дискриминация по полу при назначении на руководящие должности в России, скорее всего, тесно связана не с позицией работодателя, а с эффектом „стеклянного потолка“ — неверием женщин в собственные силы», — считают в ФНПР.
Ещё четверть опрошенных знакомы с принуждением к увольнению в случае беременности. 10,8% на личном опыте и 14,3% по опыту родственниц и знакомых столкнулись с созданием неприемлемых условий труда, отказом в переводе на более легкий труд или уменьшением оплаты труда с целью вынудить уволиться. Такая же большая группа женщин знает о принуждении к увольнению при проблемах со здоровьем (8,2% это ощутили, 15,9 лишь слышали).
К тому же, 20% женщин рассказали о занижении предлагаемой зарплаты по сравнению с мужчинами. Чаще других с этим сталкиваются молодые сотрудницы, но с возрастом эта разница уменьшается, как и частота другой дискриминации.
Лишь 13,5% респонденток сообщили о харассменте и должностном давлении. При этом практически все случаи домогательств получают огласку, указывают авторы.
По мнению авторов доклада, зачастую женщины принимают проблему как неизбежность и не акцентируют на ней внимание. Также не все сотрудницы умеют идентифицировать факты нарушения своих трудовых прав, особенно это касается молодых девушек.
По информации Роструда, ни обращения, ни нарушения трудового законодательства по вопросам особенностей регулирования труда женщин не носят массовый характер. За 2022 год количество таких нарушений составило 0,1%, а число поступивших обращений не превышает 0,5% от общего числа, добавили в ведомстве.
Фиксирование жалоб и штрафные санкции в отношении недобросовестных работодателей могли бы частично решить проблему нарушения трудовых прав женщин, комментирует для РБК доклад партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Однако чаще всего сами сотрудницы не готовы идти на конфликты и молча принимают сложившиеся против них обстоятельства, констатирует он.
Руководитель практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова в разговоре с журналистами напомнила, что лица с семейными обязанностями автоматически получают ряд привилегий, в результате которых женщина с малолетним ребенком «фактически может делать на работе все, что ей хочется, пропускать любые сроки давности и все равно выиграть суд».
«Многие не хотят брать на работу молодую женщину без детей, зная о том, что она может уволиться с компенсацией, а потом требовать восстановления на работе, потому что на момент увольнения была беременна, но не знала, — таких работниц восстанавливают даже при большом сроке давности. Подобные кейсы в итоге и приводят к притеснению прав женщин», — говорит она.