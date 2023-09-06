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В тиктоке превращают питомцев в персонажей «Щенячьего патруля». Посмотрите, как это мило!

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:55

В тиктоке появился фильтр Paw Patrol, который превращает домашних животных в персонажей «Щенячьего патруля». Ролики быстро попали в тренды и собирают по несколько миллионов просмотров, всего под хэштегом #pawpatrolfilter их более 24 млн.

Фильтр дополненной реальности добавляет на мордочку питомца различные элементы, в том числе шлем и форму. Paw Patrol также делает фон мультяшным и более креативным, его можно заменить на пляж, парк или космос.

В тренде даже поучаствовали известные в тиктоке ретриверы Элли и Эмма, вместе с хозяином Кевином.

Пользователи считают, что благодаря фильтру их питомцы выглядят чрезвычайно мило. Еще они оценили культовую песню из мультсериала, звучащую на заднем плане.

Однако некоторые в сети не умиляются мультяшным питомцам, а сокрушаются, что теперь слышат музыку из «Щенячьего патруля» не только в телевизоре из‑за младших братьев или сестер, но и в тиктоке.

«Щенячий патруль» — культовый канадский мультсериал, первый сезон которого увидел свет в 2013 году. На сегодняшний день вышло уже десять сезонов и один фильм (в ближайшее время ожидается спин-офф).

Права на трансляцию проекта выкупили 126 стран. В России «Щенячий патруль» транслируется на «Карусели» и СТС Love.

В центре сюжета сериала — мальчик Зик Райдер, который возглавляет отряд из поисково-спасательных щенков, называющих себя «Щенячьим патрулем». Они присматривают за городком под названием Бухта Приключений и прилегающими территориями.

У каждого щенка есть определенные навыки, основанные на профессиях служб экстренной помощи. Далматинец Маршалл — пожарный, немецкая овчарка Чейз — полицейский, кокапу Скай — воздушная спасательница, лабрадор Зума — водный спасатель, бульдог Крепыш — строитель, а щенок смешанной породы Рокки — ответственный за ремонт и переработку отходов.

Напоследок предлагаем взглянуть на еще одно видео с фильтром Paw Patrol. Посмотрите, он делает пса невероятно похожим на подросшего Чейза

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