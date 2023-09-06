В тиктоке превращают питомцев в персонажей «Щенячьего патруля». Посмотрите, как это мило!

В тиктоке появился фильтр Paw Patrol, который превращает домашних животных в персонажей «Щенячьего патруля». Ролики быстро попали в тренды и собирают по несколько миллионов просмотров, всего под хэштегом #pawpatrolfilter их более 24 млн.
Фильтр дополненной реальности добавляет на мордочку питомца различные элементы, в том числе шлем и форму. Paw Patrol также делает фон мультяшным и более креативным, его можно заменить на пляж, парк или космос.
Пользователи считают, что благодаря фильтру их питомцы выглядят чрезвычайно мило. Еще они оценили культовую песню из мультсериала, звучащую на заднем плане.
Однако некоторые в сети не умиляются мультяшным питомцам, а сокрушаются, что теперь слышат музыку из «Щенячьего патруля» не только в телевизоре из‑за младших братьев или сестер, но и в тиктоке.
«Щенячий патруль» — культовый канадский мультсериал, первый сезон которого увидел свет в 2013 году. На сегодняшний день вышло уже десять сезонов и один фильм (в ближайшее время ожидается спин-офф).
Права на трансляцию проекта выкупили 126 стран. В России «Щенячий патруль» транслируется на «Карусели» и СТС Love.
В центре сюжета сериала — мальчик Зик Райдер, который возглавляет отряд из поисково-спасательных щенков, называющих себя «Щенячьим патрулем». Они присматривают за городком под названием Бухта Приключений и прилегающими территориями.
У каждого щенка есть определенные навыки, основанные на профессиях служб экстренной помощи. Далматинец Маршалл — пожарный, немецкая овчарка Чейз — полицейский, кокапу Скай — воздушная спасательница, лабрадор Зума — водный спасатель, бульдог Крепыш — строитель, а щенок смешанной породы Рокки — ответственный за ремонт и переработку отходов.
Напоследок предлагаем взглянуть на еще одно видео с фильтром Paw Patrol. Посмотрите, он делает пса невероятно похожим на подросшего Чейза