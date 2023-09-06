Зеленский сообщил о гибели 16 человек после удара по рынку в Константиновке

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, спасатели и полиция проводят поисково-спасательную операцию. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание площадью 300 квадратных метров, пишет он. На месте продолжается разбор завалов, под ними могут находиться люди, предупреждает глава ведомства