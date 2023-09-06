Зеленский сообщил о гибели 16 человек после удара по рынку в Константиновке

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ударе по рынку в городе Константиновка в подконтрольной Киеву части Донецкой области, пишет РБК.
Генпрокуратура страны заявила, что убиты 16 человек, ещё 31 получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших есть ребенок, добавил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, спасатели и полиция проводят поисково-спасательную операцию. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание площадью 300 квадратных метров, пишет он. На месте продолжается разбор завалов, под ними могут находиться люди, предупреждает глава ведомства
По информации прокуратуры страны, повреждены двадцать магазинов, линии электропередач, административное здание и пятый этаж жилого дома. Полностью сгорели легковые автомобили и восемь торговых объектов, уточняют её представители.
Министерство обороны России пока не комментировало сообщения украинских властей о прилёте по мирным жителям. Однако российское ведомство неоднократно подчеркивало, что не наносит ударов по гражданским объектам.
Константиновка находится примерно в 20 км к западу от Артемосвка.