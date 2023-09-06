«Это было около 10 лет назад. Мы выиграли встречу с Бритни Спирс перед ее концертом через местную радиостанцию. В тот вечер один из сотрудников предупредил нас, что она может быть довольно застенчивой, и вероятность действительно увидеться с ней 50/50. Нам также сказали, что, если мы встретимся с ней, то ее нельзя трогать. Звучит жестко, но, оглядываясь назад, я бы тоже не хотел, чтобы меня трогали какие‑то люди за сценой.