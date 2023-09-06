Любимые артисты часто делятся кадрами из своей жизни в соцсетях, однако все равно тяжело представить, какие они на самом деле. На реддите два пользователя JuteMallowConsumer и Mojojojostan решили узнать, выигрывал ли кто‑то встречу со знаменитостью и на что это было похоже.
В комментариях юзеры поделились своими впечатлениями от проведенного времени с такими артистами, как Бритни Спирс, Джейми Оливер, Ариана Гранде, Ленни Кравиц. Собрали самые интересные истории.
The Black Eyed Peas
«Родители выиграли конкурс на полет с группой The Black Eyed Peas на их концерт. Они отлично провели время, на короткое время установив мировой рекорд по караоке на самой большой высоте.
Но вот что самое интересное. Они не только встретились и пообщались с группой, но и Redfoo (участник дуэта LMFAO) тоже летел с ними (до того, как стал знаменитым) и даже доливал шампанское моей маме», — Plot_Ninja.
Бритни Спирс
«Это было около 10 лет назад. Мы выиграли встречу с Бритни Спирс перед ее концертом через местную радиостанцию. В тот вечер один из сотрудников предупредил нас, что она может быть довольно застенчивой, и вероятность действительно увидеться с ней 50/50. Нам также сказали, что, если мы встретимся с ней, то ее нельзя трогать. Звучит жестко, но, оглядываясь назад, я бы тоже не хотел, чтобы меня трогали какие‑то люди за сценой.
Нам повезло, мы встретились с ней совсем ненадолго, сделали пару снимков, где она обнимает нас, а затем наблюдали за концертом в первом ряду. Она гораздо меньше, чем вы думаете, и была очень мила в этот короткий момент. Шоу тоже было великолепным. Спасибо Бритни», — Dielithium.
Долли Партон
«Я училась в школе с президентом фан-клуба Долли Партон и купила у нее лотерейный билет на „Ужин с Долли“ в Пиджен Фордж, штат Теннесси. Я выиграла и познакомилась с ней, и она, честно говоря, самый добрый, легкий, веселый человек, с которым когда‑либо приходилось общаться. Как будто ужинаешь с очень близкой тетей.
Она очень откровенно рассказывала о своей груди, пластической хирургии и обо всем, что приходило ей в голову. А еще она очень, очень маленькая. <…> Ужин длился около 4 часов, но казалось, что это были минуты», — darthbiscuit80.
Джейми Оливер
«Я и еще несколько человек выиграли встречу с Джейми Оливером и специальными гостями. Было много еды, и все это продолжалось около 3-4 часов. У меня не было практически никаких ожиданий, так что все было очень хорошо. Джейми постарался обойти всех и поговорить со всеми. Я даже получил книгу с личным автографом, чего не ожидал.
Он очень приятный человек, точно такой же, как и на телевидении. Он открыт для всех и совсем не претенциозен, как некоторые другие знаменитости, которые, как я слышал, фальшиво дружелюбны на публике.», — FizzleMateriel.
ZZ Top
«Выиграл встречу с ZZ Top. Когда я приехал в зал перед началом концерта, я и еще примерно 30 „победителей“ ждали в специально отведенной зоне около 3 часов. Когда, наконец, пришло время, ZZ Top вышли из одной двери в зал и, не говоря ни слова, прошли мимо нас и зашли в другую дверь. Все, что мы успели сделать, это помахать рукой и сделать одну размытую фотографию.
Менеджер тура, чертовски смущенный, вручил нам сувениры и сказал, чтобы мы наслаждались шоу. Мы все подумали, что он шутит, но нас быстро вытолкали из‑за кулис и вернули в общую зону», — [deleted].
Red Hot Chili Peppers
«Я встретил Red Hot Chili Peppers за кулисами перед их концертом в Париже. Они были очень милы и шутили. Энтони на самом деле очень маленький. Фли — самый классный. Мы с ним разговорились о Калифорнии, и я рассказал ему, что мечтаю туда поехать.
Он начал объяснять некоторые особенности калифорнийской флоры и фауны, а также различные субкультуры, которые там можно встретить. Джош просто играл на гитаре, расхаживая по комнате, стоя на диване и на столе. Чэд был скорее невозмутим и спокоен. Удивительные люди!!!» — Lord-Mat.
Ленни Кравиц
«Мы получили возможность встретиться с Ленни Кравицем за кулисами перед одним из его австралийских концертов — это было потрясающе. Менеджер тура пришел за нами сразу после окончания выступления The Cranberries и отвел за кулисы, где мы ждали у кучи дорожных чемоданов, рядом с „Волчьим логовом“ — гримерной Wolfmother.
Парни из Wolfmother развлекали нас, регулярно прохаживаясь туда-сюда по „Волчьему логову“ в различных состояниях наркотического опьянения. Когда Ленни появился из своей закулисной комнаты, он выглядел расслабленным, как человек, только что принявший 10 таблеток валиума — я уверен, что он медитировал или что‑то в этом роде.
Он оказался ниже ростом, чем я ожидал, и пах очень „экзотично“. Он был очень дружелюбен с нами, позировал для фотографий, разговаривал и был одним из самых скромных, спокойных людей, которых я когда‑либо встречал», — Maccas75.
Ариана Гранде
«Не я, но начальная школа выиграла лотерею, чтобы Ариана Гранде выступила в ней. Это было в 2013 году, когда она только начинала свою музыкальную карьеру и еще не была так знаменита, как сейчас. Я тогда училась уже в средней школе, но обе мои сестры были там», — AlexYadaYada.
Санта-Клаус
«Не хочу хвастаться, но в детстве мне довелось встретиться с Санта-Клаусом в торговом центре. Приятный парень, пахнущий особым бабушкиным «лекарством»»», — [deleted].