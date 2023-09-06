Суд ЕС впервые решил снять санкции с бизнесмена из России

В суде бизнесмен решил оспорить признание себя «ведущим бизнесменом». Как решил судья, это понятие относится к человеку, который находится выше других в рейтинге предпринимателей либо имеет большой объем активов или высокую должность в крупнейших компаниях. «Основным вопросом для суда была именно его управленческая роль в качестве гендиректора Ozon, и тот факт, что он ее покинул, очевидно, стал определяющим фактором», — пояснил РБК партнер брюссельской юрфирмы Acquis, специалист по санкциям Юрий Шумилов.