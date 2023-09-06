Суд ЕС впервые решил снять санкции с бизнесмена из России

Постановление было вынесено в отношении бывшего гендиректора интернет-ретейлера Ozon Александра Шульгина. В апреле 2022 года Совет ЕС посчитал его «ведущим бизнесменом» России и ввел против него персональные санкции за управление компанией и посещение встречи бизнесменов с Владимиром Путиным 24 февраля.
Через три дня после этого Шульгин ушел из Ozon и покинул его совет директоров. Европейских чиновников это не убедило, они посчитали, что россиянин по-прежнему «вовлечен в экономические сектора, обеспечивающие существенный источник доходов» государства.
В суде бизнесмен решил оспорить признание себя «ведущим бизнесменом». Как решил судья, это понятие относится к человеку, который находится выше других в рейтинге предпринимателей либо имеет большой объем активов или высокую должность в крупнейших компаниях. «Основным вопросом для суда была именно его управленческая роль в качестве гендиректора Ozon, и тот факт, что он ее покинул, очевидно, стал определяющим фактором», — пояснил РБК партнер брюссельской юрфирмы Acquis, специалист по санкциям Юрий Шумилов.
Прежде Суд ЕС позволял снимать санкции только с родственников российских бизнесменов. Такие решения были приняты в отношении матери Евгения Пригожина и сына Дмитрия Мазепина.
Также сегодня стало известно, что люксембургский суд юстиции отклонил иски бизнесменов Геннадия Тимченко, Тиграна Худавердяна, Дмитрия Пумпянского и Михаила Гуцериева по отмене санкций.