В Якутске торжественно открыли проход через теплотрассу

В Якутске прошло торжественное открытие прохода через теплотрассу. Об этом в твиттере написал местный житель Павел Васильев.
Он опубликовал снимок новопостроенной деревянной конструкции, которая украшена лентами цветов российского флага.
© @joppashmat/Twitter
«У нас на квартале торжественно открыли проход через теплотрассу. Вот что выборы животворящие делают», — прокомментировал Васильев.
«КП — Якутия» отмечает, что проход через теплотрассу появился в 16-м квартале Якутска, на улице Жорницкого.
Несколько лет назад в детском саду в Коми торжественно открыли новое окно. На церемонии с ленточками присутствовали чиновники, родители, заведующая детсадом и его воспитанники.
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