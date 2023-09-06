Реклама
Новости

В Якутске торжественно открыли проход через теплотрассу

Семён Гудошников
Сегодня в 15:45

В Якутске прошло торжественное открытие прохода через теплотрассу. Об этом в твиттере написал местный житель Павел Васильев.

Он опубликовал снимок новопостроенной деревянной конструкции, которая украшена лентами цветов российского флага.

© @joppashmat/Twitter

«У нас на квартале торжественно открыли проход через теплотрассу. Вот что выборы животворящие делают», — прокомментировал Васильев.

«КП — Якутия» отмечает, что проход через теплотрассу появился в 16-м квартале Якутска, на улице Жорницкого.

Несколько лет назад в детском саду в Коми торжественно открыли новое окно. На церемонии с ленточками присутствовали чиновники, родители, заведующая детсадом и его воспитанники.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»