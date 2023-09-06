«Будни второй лиги»: появился трейлер сериала «ФК „Родина“» от авторов «Трудных подростков»

More.tv и Wink выпустили трейлер криминальной комедии «ФК „Родина“». Сериал появится на этих платформах осенью.
«Провинциальная футбольная команда „Родина“ в разгар сезона теряет финансирование и вылетает из чемпионата, потому что ее владелец, мэр города, решает продать клуб. Ради спасения ребята идут на сделку с местным авторитетом и соглашаются перевезти контрабанду в Китай. Но все идет не по плану, и футболисты оказываются должниками авторитета, скрываются от китайской мафии, а капитан команды внезапно становится владельцем клуба», — говорится в синопсисе.
В главной роли в проекте играет Роман Евдокимов («Фишер», «Актрисы»), режиссером выступил Иван Плечев («Солдаут»), а производством сериала занимается кинокомпания Prospect Production («Трудные подростки»).
В работе над «ФК „Родина“» Иван Плечев старался уйти от классической спортивной драмы, но сохранить футбольную страсть: «Киносериал может быть близок очень широкой аудитории. Это авантюрная, смешная, местами мрачная сказка про командный дух, взаимовыручку и любовь к спорту. Про ребят, которые выше всего ценят дружбу и всегда готовы к новым приключениям».
Роман Евдокимов добавляет, что это «во многом реалистичное кино», а на площадке сложилась дружеская атмосфера: «Переплыть реку вчетвером на тонущей лодке, врезаться на „буханке“ в березу, повисеть вниз головой на футбольных воротах, пока по вам лупят мячом, — нам все было в кайф. Уверен, зритель увидит, что мы делали все в удовольствие и на полную катушку».
Кроме него, в сериале снялись Валерия Репина («Порт», «Игра на выживание»), Максим Белбородов («Метод», «За час до рассвета»), Игорь Хрипунов («Монастырь», «Вампиры средней полосы»), Александр Клюквин («Король и Шут», «Оффлайн»), Алексей Филиппов, Владимир Виноградов, Кристина Бабушкина и Юрий Нифонтов.