«Будни второй лиги»: появился трейлер сериала «ФК „Родина“» от авторов «Трудных подростков»

Роман Евдокимов добавляет, что это «во многом реалистичное кино», а на площадке сложилась дружеская атмосфера: «Переплыть реку вчетвером на тонущей лодке, врезаться на „буханке“ в березу, повисеть вниз головой на футбольных воротах, пока по вам лупят мячом, — нам все было в кайф. Уверен, зритель увидит, что мы делали все в удовольствие и на полную катушку».