VK, «Яндекс», «Сбер», «Тинькофф» выступили против законопроекта МВД о доступе к перепискам и звонкам

Ассоциация больших данных (АБД) раскритиковала законопроект МВД о доступе к личной переписке, звонкам и другому содержимому устройств россиян, пишет Forbes со ссылкой на отзыв организации. Она уверена, что новые меры лишь снизят защиту информации и увеличат риск появления записей на черном рынке.
В АБД входят VK, «Яндекс», «Сбер», «Тинькофф», «Газпромбанк», ВТБ, «Россельхозбанк», «Мегафон», МТС, «Билайн», «Ростелеком», «Центр стратегических разработок», «Сколково» и Аналитический центр при правительстве России.
Организация пишет, что если законопроект будет принят, доступ к любым
звонкам, перепискам и любой другой информации из интернета и облачных сервисов получат не только специализированные подразделения МВД и ФСБ, но и все региональные отделы полиции, таможни и ФСИН, где требования к законности и обоснованности «существенно ниже».
Ассоциация считает, что предложенный МВД подход создает риски нарушения прав граждан и организаций, а для достижения поставленных в пояснительной записке задач достаточно существующих оперативно-разыскных мер.
В то же время, говорится в отзыве, инициатива МВД «нарушит архитектуру защиты информации в технологических системах и дата-центрах», что приведет к «повышению аварийности информационных систем и объектов критической инфраструктуры».
Доступ к перепискам и звонкам МВД потребовала в поправках к закону «Об оперативно-разыскной деятельности», опубликованных 14 августа. Необходимость этого в ведомстве обосновали растущим объемом киберпреступлений и плохой их раскрываемостью. Из более 500 тыс. зафиксированных преступлений в сети полицейские приостановили работу по 71% из‑за невозможности найти виновных, говорится в пояснительной записке.
Сейчас для получения доступа к перепискам силовикам нужно отправить запрос в ФСБ через центральный аппарат МВД и получить разрешение суда. Поправки убрали бы эту конструкцию.
По словам генерального директора Института исследований интернета Карен Казарян, принятие инициативы МВД приведет к кратному росту риска утечек персональных данных, переписок и звонков и расширит доступ к переписке «практически до любого опера». Текущий порядок, по его оценке, защищает права граждан и бизнеса от злоупотреблений.