VK, «Яндекс», «Сбер», «Тинькофф» выступили против законопроекта МВД о доступе к перепискам и звонкам

Организация пишет, что если законопроект будет принят, доступ к любым

звонкам, перепискам и любой другой информации из интернета и облачных сервисов получат не только специализированные подразделения МВД и ФСБ, но и все региональные отделы полиции, таможни и ФСИН, где требования к законности и обоснованности «существенно ниже».