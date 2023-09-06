Аарон Пол: «Я не получаю ни цента от Netflix за „Во все тяжкие“. Это бред»

Аарон Пол заявил, что он не «получает ни цента» от показа «Во все тяжкие» на Netflix, несмотря на успех сериала. По его мнению, это лишь демонстрирует, что кино- и телеиндустрия должны меняться в будущем.
На прошлой неделе Пол вместе с другими бастующими актерами (в том числе, коллегами по «Во все тяжкие») у здания компании Sony рассказал в интервью Entertainment Tonight Canada о том, что Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) обманывает всех в отношении роляти от показа на стримингах.
«Честно говоря, я не получаю от Netflix ни цента за „Во все тяжкие“. И мне кажется, это полный бред. Шоу может жить вечно на этих стримингах и периодически набирать новых зрителей. Буквально на днях видел, что сериал был в трендах Netflix», — сказал Пол журналистам.
Актер считает, что разобраться с этой проблемой для всех его коллег было бы очевидным решением. Однако крупнейшие студии не заинтересованы в том, чтобы положить конец этой несправедливой практике.
«Я думаю, что многие в руководстве стримингов понимают, что прежние зарплаты были совершенно несправедливыми и теперь пришло время раскошелиться», — сказал Пол. Он добавил, что это «лишь одна из тех вещей», за которые боролись представители гильдий актеров и сценаристов в ходе общих забастовок.
Забастовка профсоюзов, скорее всего, кончится ещё нескоро. В начале сентября Национальный совет SAG-AFTRA объявил о единогласном решении позволить членам проголосовать за забастовку в преддверии переговоров с издателями видеоигр, в том числе Activision и Epic Games.