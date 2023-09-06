Аарон Пол: «Я не получаю ни цента от Netflix за „Во все тяжкие“. Это бред»

«Честно говоря, я не получаю от Netflix ни цента за „Во все тяжкие“. И мне кажется, это полный бред. Шоу может жить вечно на этих стримингах и периодически набирать новых зрителей. Буквально на днях видел, что сериал был в трендах Netflix», — сказал Пол журналистам.