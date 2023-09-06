Генпрокуратура объявила нежелательной Международную федерацию транспортных рабочих

«Установлено, что одним из основных напрвалений работы организации с 2022 года является содействие введению максимальным числом стран по примеру Великобритании запрета на заход в свои морские порты судов, зарегистрированных в нашей стране или арендованных российскими компаниями, а также ходящих под российским флагом», — добавили в сообщении.