Генпрокуратура объявила нежелательной Международную федерацию транспортных рабочих

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность Международной федерации транспортных рабочих (International Transport Workers Federation). Об этом стало известно из телеграм-канала ведомства.
В Генпрокуратуре заявили, что с начала военных действий на территории Украины «лидеры данной организации, являющиеся гражданами Великобритании и Австралии, выступают с резкими антироссийскими заявлениями».
«Установлено, что одним из основных напрвалений работы организации с 2022 года является содействие введению максимальным числом стран по примеру Великобритании запрета на заход в свои морские порты судов, зарегистрированных в нашей стране или арендованных российскими компаниями, а также ходящих под российским флагом», — добавили в сообщении.
Там также отметили, что «по инициативе Секции докеров», входящей в структуру федерации, «подконтрольные профсоюзы в иностранных портах срывали разгрузку» российских судов.
Кроме того, International Transport Workers Federation, по данным Генпрокуратуры, «под эгидой солидарности с украинскими транспортниками» перевели «различным подконтрольным Киеву структурам» свыше 500 тыс. долларов.
Также, как считают в ведомстве, организация с помощью ресурсов медиа «систематически размещает в информационном пространстве политизированные публикации, формируя негативный образ России за рубежом».
«Таким бразом, своей деятельностью иностранная международная неправительственная организация International Transport Workers Federation представляет угрозу конституционному строю Российской Федерации», — подчеркнули в Генпрокуратуре.
International Transport Workers Federation зарегистрирована в Великобритании. Она объединяет 740 профсоюзов работников транспорта из более чем 150 стран, в том числе из России.