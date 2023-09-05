В сети появился трейлер нового фильма Авы Дюверней «Истоки». В нем снялась Вера Фармига

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали тизер-трейлер фильма «Истоки» («Origin») — новой работы американского режиссера Авы Дюверней, автора «Сельмы» и «Излома времени».
Кинематографистка экранизировала книгу Изабель Уилкерсон «Каста: Истоки нашего недовольства», вышедшую в 2020 году. Сочинение рассказало о расизме в США как одном из аспектов кастовой системы и социальной иерархии.
В своем произведении Уилкерсон сравнила жизнь темнокожих и «цветных» американцев с жизнью индийцев, принадлежащих к низшим кастам, а также с положением национальных меньшинств в нацистской Германии.
Она выявила ряд общностей, таких как эндогамия и стигматизация людей из отдельных групп. Дюверней изложила мысли журналистки в киноверсии книги, которую можно будет увидеть в ближайшем будущем.
В картине снялись Онжаню Эллис («Король Ричард», «Страна Лавкрафта», «Прислуга»), Джон Бернтал («Ходячие мертвецы», «Сорвиголова») и Вера Фармига («Мотель Бейтсов», «Заклятие»).