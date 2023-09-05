В Узбекистане могут ввести наказание за отрицание равных прав женщин и мужчин

Документ предлагает внести изменения и дополнения в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности. В нем предусматривается ответственность за пропаганду сожительства с двумя и более женами, а также превосходства или неполноценности граждан из‑за нации, расы, этноса и религии. Наказанию подвергнутся и те люди, которые проведут религиозный обряд по заключению брака вне законных процедур.