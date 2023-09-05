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В Узбекистане могут ввести наказание за отрицание равных прав женщин и мужчин

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:20

Олий Мажлис (парламент) Узбекистана принял законопроект, устанавливающий административную ответственность за открытое отрицание равных прав женщин и мужчин. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

Документ предлагает внести изменения и дополнения в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности. В нем предусматривается ответственность за пропаганду сожительства с двумя и более женами, а также превосходства или неполноценности граждан из‑за нации, расы, этноса и религии. Наказанию подвергнутся и те люди, которые проведут религиозный обряд по заключению брака вне законных процедур.

С целью поддержания порядка в Узбекистане могут запретить носить в общественных местах одежду, закрывающую лицо. Исключения могут сделать только на основании медицинских указаний или случаев, связанных с трудовой и служебной деятельностью, при этом человека должно быть возможно идентифицировать.

Законопроекту предстоит пройти через Сенат и президента страны Шавката Мирзиеева.

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