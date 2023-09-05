Линда Евангелиста рассказала, что ей дважды диагностировали рак за последние годы

Столкнувшись с раком во второй раз, Евангелиста уже не тревожилась, как операционное вмешательство отразится на ее внешности. «Выройте дыру у меня в груди. Я не хочу, чтобы это выглядело красиво. Я хочу, чтобы вы провели раскопки», — заявила она лечащему врачу.