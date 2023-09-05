Линда Евангелиста рассказала, что ей дважды диагностировали рак за последние годы

Канадская модель Линда Евангелиста рассказала, что за последние пять лет ей дважды ставили диагноз «рак молочной железы». Об этом она сообщила в интервью The Wall Street Journal.
58-летняя Евангелиста призналась, что впервые обнаружила опухоль в груди в 2018 году во время плановой маммографии. После этого модель прошла через двустороннюю мастэктомию — удаление молочных желез.
Евангелиста отметила, что решилась на операцию «без колебаний, потому что хотела оставить все позади». Однако в июле 2022 года модель вновь нащупала на груди уплотнение, после чего отправилась на МРТ.
Поначалу рентгенолог не был обеспокоен, но как только увидел результаты томографии, сразу же назначил манекенщице биопсию. Исследование показало, что неизвестная шишка — это раковая опухоль грудной мышцы.
Столкнувшись с раком во второй раз, Евангелиста уже не тревожилась, как операционное вмешательство отразится на ее внешности. «Выройте дыру у меня в груди. Я не хочу, чтобы это выглядело красиво. Я хочу, чтобы вы провели раскопки», — заявила она лечащему врачу.
После операции онколог заявил, что у модели хороший прогноз. Тогда Евангелиста уточнила у доктора, почему не отличный. Медик отметил, что шанс на возвращение рака всегда остается.
«Я знаю, что одной ногой стою в могиле, но я полностью настроена на празднование», — сказала Евангелиста, отметив, что болезнь помогла ей принять ее повседневную жизнь.
Модель добавила, что не решалась раньше рассказать о проблемах со здоровьем, опасаясь чрезмерного внимания медиа. «Не хочу, чтобы Daily Mail ждал под моей дверью, как они делают каждый раз, когда что‑то случается», — пояснила она.