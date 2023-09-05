«Это невыполнимая миссия»: вышел тизер мультфильма «Побег из курятника-2»

Netflix выпустил дебютный тизер мультфильма «Побег из курятника-2». Его премьера запланирована на 15 декабря.
В продолжении хитовой комедии 2000 года главным героям предстоит пройти через новые приключения и столкнуться с непосильными трудностями. Если 20 лет назад они пытались выбраться с фермы, то в сиквеле им предстоит вновь вернуться туда, где их держали в качестве пленников.
Главные герои сиквела — все те же рыжая курица Джинджер и ее возлюбленный петух Рокки Роуд. По сюжету они живут в курином раю без людей и вместе высиживают яйцо. Наконец с появлением на свет Молли новоиспеченные родители, казалось бы, находят свое счастье. Однако неожиданно над их куриным родом нависает новая страшная угроза.
Тандиве Ньютон озвучила роль Джинджер (в первом фильме персонаж говорил голосом Джулии Савалы), а Закари Леви заменил Мела Гибсона, который озвучивал Рокки. Свой голос Молли подарила Белла Рэмси, известная по сериалам «Игра престолов» и «Одни из нас».
Из старого актерского состава в мультфильм вернулись Миранда Ричардсон («Благие знамения») в роли злодейки миссис Твиди и комик Питер Серафинович. Он повторил роль незадачливого бизнесмена Реджинальда Смита.
Кресло режиссера занял Сэм Фелл, известный по работе над мультфильмами «Смывайся!» и «Паранорман, или Как приручить зомби». Исполнительными продюсерами мультфильма выступили аниматор первой части Питер Лорд и Дэвид Спрокстон, который работал над «Уоллесом и Громитом».