«Это невыполнимая миссия»: вышел тизер мультфильма «Побег из курятника-2»

Главные герои сиквела — все те же рыжая курица Джинджер и ее возлюбленный петух Рокки Роуд. По сюжету они живут в курином раю без людей и вместе высиживают яйцо. Наконец с появлением на свет Молли новоиспеченные родители, казалось бы, находят свое счастье. Однако неожиданно над их куриным родом нависает новая страшная угроза.