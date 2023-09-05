Лекции, кинопоказы и новое театральное направление: Дом радио поделился планами на сезон

Дом радио в Петербурге поделился с «Афишей Daily» планами на сезон. В этом году площадка откроет новое направление — театральное, продолжит выездные резиденции, лекции, воркшопы и кинопоказы.
Спикерами в лекционном блоке выступят ведущие российские специалисты в области театра. Тамара Теперик, Владимир Колязин, Алексей Бартошевич, Людмила Баженова и Вадим Максимов расскажут о развитии лицедейства от античности до средневековых мистерий и театров Шекспира, Брехта, Арто и Понизовского. Мастер-классы для профессиональных актеров и режиссеров, а также выпускников театральных вузов раз в две недели будут проводить Игорь Качаев, Алексей Слюсарчук и Елена Морозова.
Первая премьера в рамках театрального направления musicAeterna αθεατρον состоится в ноябре. Режиссером постановки выступит куратор театрального направления Дома радио Елизавета Мороз.
С 8 по 10 сентября Дом радио продолжит серию выездных резиденций, которые стартовали в прошлом сезоне в Доме творчества «Переделкино». В этот раз резиденты и кураторы отправятся в Суздаль, где проведут мероприятия на площадках культурного центра «Мира» и поучаствуют в открытии нового культурного пространства «ГЭС на Нерли».
Резидент Дома радио Виктория Харкевич и саунд-художник, куратор звуковых исследований Егор Ананко исследуют окружающую звуковую среду природного ландшафта вокруг центра «Мира». Используя техники полевой записи, художники создадут звуковое оформление для публичных пространств культурного центра.
Главным событием резиденции Дома радио в Суздале станет концерт пространственной музыки на открытии центра «ГЭС на Нерли». На руинах Заполицкой гидроэлектростанции, построенной в 1950-е годы, выступят артисты, уже знакомые гостям Дома радио по серии концертов экспериментальной музыки «Башня из слоновой кости».
Проект Виталины Стрекаловой vitalinair, экспериментирующий с шумовыми и ритмическими структурами, презентует новую композицию, подготовленную специально для «ГЭС». Совместный перформанс представят композитор и саунд-артист Дмитрий Мазуров и аккордеонист, лауреат международных конкурсов Роман Малявкин, переосмысливающий звучание своего инструмента при помощи цифровой обработки звука. Завершится вечер выступлением художника и композитора Михаила Мясоедова (Brinstaar), который специализируется на создании пространственных звуковых композиций естественного и искусственного происхождения.
Специально для концерта на площадке установят октофоническую систему, объединяющую восемь отдельно звучащих каналов, расположенных вокруг слушателя, в один иммерсивный пространственный поток.
16 и 17 сентября хор и солисты musicAeterna представят в Доме радио спецпроект «Посвящение Паулю Целану». Музыку на стихотворения одного из самых влиятельных поэтов XX века для этого проекта написали современные композиторы: резиденты Дома радио Алексей Ретинский и Андреас Мустукис, а также Теодор Курентзис и Вангелино Курентзис, Экторас Тартанис, Сергей Невский, Владимир Раннев, Борис Филановский.
23 сентября в Доме радио откроется выставочный проект «И просто, и тёмно» художников Вадима Михайлова и Ульяны Подкорытовой. В заглавии проекта, созданного совместно с MYTH Gallery, строчка из стихотворения Марины Цветаевой, которое рассказывает о метафизическом преображении лирической героини. Подобно ей, выставка трансформирует состояния, предлагая миф как актуальный инструмент осмысления наличной реальности, где все «и просто, и тёмно», отметили организаторы.
1 и 3 октября в Доме радио пройдет концерт с песнями Алексея Ретинского, которые композитор написал за три с половиной года резидентства. В рамках двух вечеров он представит шесть сочинений, включая две премьеры — «Добрый человече» на стихи Булата Окуджавы и «Жил да был» на текст поэта Алексея Крученых «Дыр бул щыл».
С сентября по декабрь в рамках философского направления Дома радио пройдет цикл лекций «О спасении: искусство, теология и философия». Их прочтут доцент Центра практической философии «Стасис» Европейского университета в Петербурге Йоэль Регев и Александр Погребняк, кандидат экономических наук, доцент СПбГУ и приглашенный преподаватель Европейского университета. Ученые рассмотрят, как вопрос о спасении возникает на пересечении разных форм человеческого опыта, на первый взгляд кажущихся далекими от религии: философии, искусства, политики и экономики.
В сентябре и ноябре в рамках проекта «Синтропия» в Доме радио пройдут вечера, посвященные поэтам Одиссеасу Элитису и Георгу Траклю. Перформативные лекции о поэзии с участием артистов musicAeterna и резидентов Дома радио призваны погрузить зрителей в социокультурную атмосферу, в которой рождались стихотворения великих мастеров художественного слова.
7 и 8 сентября в качестве эксперта выступит автор проекта «Синтропия», поэт и драматург Ипполит Харламов, номинированный на Национальную литературную премию Греции за переводы произведений Элитиса, а вокальные партии исполнит артистка хора musicAeterna Элени-Лидия Стамеллу.
В сентябре Дом радио продолжит курс лекций о современном танце и перформансе «Теории о практике». Евгений Калачев и Алевтина Грунтовская рассмотрят тело и движение не только в сценическом пространстве, но и в социальной, политической, культурно-этнографической, философской, естественно-научной и медицинской сферах. Кроме классических лекториев в рамках направления пройдут лекции-перформансы и практикумы, на которых участники смогут погрузиться в тему субъектности и объектности тела.
Среди приглашенных спикеров нового сезона «Теории о практике» — автор курса «Танец и двигательная культура в истории и современности» в ВШЭ Ирина Сироткина, философ и историк искусства Борис Клюшников, театровед и кандидат искусствоведения Кристина Матвиенко, танцхудожники и хореографы Ольга Цветкова, Александр Андрияшкин и Мария Шешукова.
В сентябре откроется новый сезон просветительской программы Лаборатории экспериментального звука Дома радио — с лекциями и практическими мастерскими. С 15 по 17 сентября саунд-дизайнер Юлия Глухова с участниками воркшопа создадут многоканальную инсталляцию. В октябре саунд-художник Егор Ананко посвятит свой практикум истории развития и современным техническим решениям многоканальной музыки. Итогом Лаборатории станет станет многоканальная выставка работ участников в Доме радио.
В ноябре пройдет практикум по модульному синтезу от музыканта и композитора Федора Веткалова. Участники познакомятся с техниками аналогового синтеза звука на модульной системе и узнают, как использовать модули для написания композиций.
В декабре последний практикум этого года — «Электроника: drone синтезатор» — проведет Сергей Суховик, звуковой художник и музыкант, занимающийся электронным и интуитивным звуком. В рамках его воркшопа участники соберут четырехголосный синтезатор с контактными проводниковыми сенсорами.
В новом сезоне продолжится цикл интермедиальных лекций о психоанализе, который ведет кандидат философских наук, основатель Музея сновидений Зигмунда Фрейда Виктор Мазин. Его соавторами выступят художница Татьяна Ахметгалиева и звуковой художник Saraf.
Продолжит свою работу в новом сезоне и Киноклуб Дома радио, в котором представят работы, созданные участниками кинообъединения «Луч». А еще там будут сеансы французских классических фильмов и цикл аудиовизуальных показов «Молчание кино» — проекта, демонстрирующего классические немые фильмы в живом музыкальном сопровождении.
Каждое второе воскресенье месяца в Доме радио по традиции будут проходить мистерии Бикапо. Бесплатные концерты на кинетических конструкциях Германа Виноградова дают его ученики: Лада Раскольникова, Вера Сажина и Дмитрий Карабут. Неизменными останутся и просветительские программы «Пляс» и «Распев», в рамках которых пройдут телесные практики и занятия по вокалу. Мастер-классы доступны по регистрации для всех желающих.