Лекции, кинопоказы и новое театральное направление: Дом радио поделился планами на сезон

В сентябре Дом радио продолжит курс лекций о современном танце и перформансе «Теории о практике». Евгений Калачев и Алевтина Грунтовская рассмотрят тело и движение не только в сценическом пространстве, но и в социальной, политической, культурно-этнографической, философской, естественно-научной и медицинской сферах. Кроме классических лекториев в рамках направления пройдут лекции-перформансы и практикумы, на которых участники смогут погрузиться в тему субъектности и объектности тела.