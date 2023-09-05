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Умер автор хита «Dream Weaver» Гэри Райт

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:20

В возрасте 80 лет умер певец и автор песен Гэрри Райт, известный по таким песням, как «Dream Weaver» и «Love Is Alive». Об этом сообщает Deadline.

Артист скончался в своем доме, в окружении семьи и близких. По словам сына Райта, последние пять лет мужчина страдал от деменции с тельцами Леви и болезни Паркинсона.

«С глубокой печалью я воспринял известие о кончине моего дорогого друга Гэри Райта. Прилагаемые фотографии хранят драгоценные воспоминания о самом первом и последнем нашем совместном выступлении на сцене вместе с нашим общим музыкальным другом Джоном Фордом Коли», — написал в своих соцсетях коллега и друг Райта Стивен Бишоп.

© Фото: @BishSongs/X

По его словам, наследие Райта будет жить еще долгие годы. «Я всегда буду дорожить теплом и добротой, проявленными ко мне Гэри и его женой Роуз, и мне навсегда останутся дороги те истории, которыми он делился со мной о прошедших днях», — добавил Бишоп.

Гэри Райт родился в Нью-Джерси 26 апреля 1943 года. В шоу-бизнес он попал в детстве, дебютировав на телевидении в возрасте семи лет. Переехав в Великобританию для учебы в колледже, в 1967 году он стал одним из основателей рок-группы Spooky Tooth.

В дальнейшем он играл на клавишных инструментах у Джорджа Харрисона, сотрудничая с ним на его первом альбоме после The Beatles. Райт наиболее известен своими хитами «Dream Weaver» и «Love Is Alive».

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