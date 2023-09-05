Умер автор хита «Dream Weaver» Гэри Райт

По его словам, наследие Райта будет жить еще долгие годы. «Я всегда буду дорожить теплом и добротой, проявленными ко мне Гэри и его женой Роуз, и мне навсегда останутся дороги те истории, которыми он делился со мной о прошедших днях», — добавил Бишоп.