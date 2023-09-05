«Я нахожу это таким глупым»: Вуди Аллен высказался о культуре отмены

Продвигая свой 50-й и, возможно, последний фильм «Великая ирония» в Венеции, Вуди Аллен высказался о культуре отмены, движении #MeToo и рассказал, жаловалась ли хоть одна женщина на его поведение на съемках. Его слова передает Deadline.
«Я снял 50 фильмов. У меня всегда были очень хорошие роли для женщин, они работали в съемочной группе, всегда им платили ровно столько же, сколько и мужчинам, я работал с сотнями актрис, и никогда ни одна из них не жаловалась. Ни одна из них не сказала: „Когда мы с ним работали, он был грубым или домогался“», — сказал режиссер.
На вопрос, чувствует ли он себя отмененным, Аллен заявил, что находит все это глупым. «Я не знаю, что значит быть отмененным. Все эти годы все оставалось для меня прежним. <…> Я пишу сценарий, собираю деньги, снимаю фильм, монтирую его, он выходит. Разница лишь в том, как они преподносят фильмы», — добавил он.
Аллен также рассказал, отвечая на вопрос про движение #MeToo, что любое движение, в котором есть польза, — это хорошо. Однако «когда это становится глупостью, это глупость».
3 сентября, пока режиссер шел по красной дорожке на премьере «Великой иронии», около 20 протестующих стояли на улице и выкрикивали такие фразы, как «нет культуре изнасилования» и «насильник — это не больной человек, а здоровый сын патриархата».
Днем ранее на улицах Венеции появились плакаты с надписями «Остров насильников» и «Нет „Золотому льву“ для хищников» в знак протеста против Аллена и Романа Полански. Фильм последнего «Дворец» претендует в этом году на главный приз.
Вуди Аллен был обвинен своей приемной дочерью Дилан Фэрроу в сексуальном домогательстве к ней в 1992 году, когда ей было 8 лет. Режиссер отвергал это обвинение, считая, что девушка говорит об этом по указанию его бывшей жены. Правоохранительные органы после слов Фэрроу начали проверку, но она ничем не закончилась.
Против Романа Полански неоднократно выдвигались обвинения в сексуальном насилии. В 1978 году его обвинили в изнасиловании 13-летней фотомодели Саманты Геймер. Чтобы смягчить приговор, режиссер согласился на признание вины, но, когда судья отозвал сделку, сбежал из США в Великобританию, а затем — во Францию. Позже о насилии заявляли и другие женщины.