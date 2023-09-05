«Я нахожу это таким глупым»: Вуди Аллен высказался о культуре отмены

«Я снял 50 фильмов. У меня всегда были очень хорошие роли для женщин, они работали в съемочной группе, всегда им платили ровно столько же, сколько и мужчинам, я работал с сотнями актрис, и никогда ни одна из них не жаловалась. Ни одна из них не сказала: „Когда мы с ним работали, он был грубым или домогался“», — сказал режиссер.