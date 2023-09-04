Футболиста Антони исключили из состава сборной Бразилии после обвинений в насилии

Футболиста «Манчестер Юнайтед» Антони исключили из состава сборной Бразилии после обвинений в домашнем насилии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Бразильскую конфедерацию футбола (CBF).
В организации заявили, что Антони не сможет участвовать в квалификационных матчах Чемпионата мира 2026. Обвинения в адрес игрока «необходимо расследовать», подчеркнули в конфедерации.
Там также отметили, что Антони вывели из состава команды «в целях защиты предполагаемой жертвы, игрока, сборной Бразилии и CBF. Его место в сборной займет нападающих английского «Арсенала» Габриэль Жезус.
Антони никак не прокомментировал отстранение от сборной. Однако в своих соцсетях футболист заявил, что обвинения в его адрес «ложны». «Верю, что продолжающееся полицейское расследование докажет правду о моей невиновности», — написал он.
Ранее бывшая подруга игрока Габриэла Аваллин заявила, что тот неоднократно избивал ее в ходе их отношений с июня 2022 года по май 2023 года. Однажды он якобы бросил в нее стакан, а таже угрожал убийством.
Аваллин подала заявление на Антони в бразильскую и британскую полицию. Антони в ответ подчеркнул, что, хотя его отношения с Габриэлой «были бурными, со словесными оскорблениями с обеих сторон», он «никогда не проявлял физическую агрессию».