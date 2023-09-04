Режиссер Илья Хржановский ушел с поста худрука мемориального центра «Бабий Яр» в Киеве

«Хочу попросить прощения у всех тех, кого факт моего пребывания в Украине и моя деятельность раздражала. Я считал и считаю, что мои украинские еврейские корни давали мне право осуществлять долг перед памятью предков. Я делал свою работу честно и ответственно, с уважением к памяти павших в Бабьем Яру. Уверен, со временем станет ясно, как много нам удалось сделать для памяти места и погибших там»

Илья Хржановский Режиссер