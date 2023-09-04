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Режиссер Илья Хржановский ушел с поста худрука мемориального центра «Бабий Яр» в Киеве

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:49

Российский режиссер Илья Хржановский покинул пост художественного руководителя Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» в Киеве. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Кинематографист заявил, что военные действия на территории Украины «поменяли и будут еще менять многое в восприятии и формировании культуры памяти» в стране. «В существующем контексте считаю свой этап деятельности завершенным», — пояснил он.

Хржановский отметил, что верит, что многое из разработанной его командой творческой концепции «пригодится в будущем». Но в данный момент не считает правильным работать на Украине, «физически там не проживая».

С 2006 года режиссер проживает в Германии. Он также является гражданином этой страны, отметил Хржановский.

Кинематографист добавил, что не ушел с поста ранее, поскольку «верил и знал, что смогу быть полезным Украине, сосредоточившись на международной деятельности». «Мне кажется, многое удалось сделать», — подчеркнул он.

«Хочу попросить прощения у всех тех, кого факт моего пребывания в Украине и моя деятельность раздражала. Я считал и считаю, что мои украинские еврейские корни давали мне право осуществлять долг перед памятью предков. Я делал свою работу честно и ответственно, с уважением к памяти павших в Бабьем Яру. Уверен, со временем станет ясно, как много нам удалось сделать для памяти места и погибших там»
Илья Хржановский
Режиссер

Илья Хржановский родился 11 августа 1975 года в Москве. Он учился в Боннской академии художеств, а затем во ВГИКе у Марлена Хуциева. В конце 90-х режиссер занимался съемкой рекламы и был продюсером телесериала «Список влюбленных РФ».

В 2004 году он выпустил фильм «4» по сценарию Владимира Сорокина, участвовавший во внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля. А с 2006 года занялся проектом «Дау» — он вышел в 2019 году.

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