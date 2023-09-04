Владимир Путин подписал указ о повышении возраста отсрочки для ИТ-специалистов

Сотрудники ИТ-сферы смогут получить отсрочку от срочной службы в армии вплоть до 30 лет. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.
Документ вступит в силу с 1 января 2024 года. Он расширит возможности ИТ-специалистов по отсрочке. Ранее, в 2022 году, Путин установил отсрочку от армии для них вплоть до 27 лет.
Предоставленная отсрочка рассматривается как мера поддержки ИТ-отрасли на фоне массового оттока специалистов после начала военных действий на территории Украины.
В августе Владимир Путин также подписал закон об увеличении призывного возраста с 27 до 30 лет. Следом за этим глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство работает над повышением возраста отсрочки для ИТ-специалистов.