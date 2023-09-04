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Владимир Путин подписал указ о повышении возраста отсрочки для ИТ-специалистов

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:09

Сотрудники ИТ-сферы смогут получить отсрочку от срочной службы в армии вплоть до 30 лет. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Документ вступит в силу с 1 января 2024 года. Он расширит возможности ИТ-специалистов по отсрочке. Ранее, в 2022 году, Путин установил отсрочку от армии для них вплоть до 27 лет.

Предоставленная отсрочка рассматривается как мера поддержки ИТ-отрасли на фоне массового оттока специалистов после начала военных действий на территории Украины.

В августе Владимир Путин также подписал закон об увеличении призывного возраста с 27 до 30 лет. Следом за этим глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство работает над повышением возраста отсрочки для ИТ-специалистов.

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