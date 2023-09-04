Реклама
Новости

Пушкинский музей вернет старую версию постоянной экспозиции спустя три года после обновления

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:53

ГМИИ имени Пушкина вернет старую версию постоянной экспозиции. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора музея Елизавету Лихачеву.

Она заявила, что уже работает с коллегами над возвращением экспозиции. «Планируем реэкспозицию на следующий год, но там как получится», — отметила Лихачева.

По какой причине руководство Пушкинского музея решило вернуться к версии экспозиции, которая была представлена при президенте Ирине Антоновой, неизвестно.

Постоянную экспозицию в Главном здании ГМИИ обновили в 2021 году. Изменения претерпели залы Византийского искусства, искусства Германии и Нидерландов XV–XVI веков, искусства Фландрии XVII века, Рембрандта и его школы, искусства Голландии XVII века.

Залы переоформил французский сценограф Патрик Уркад. В музее отмечали, что новая версия экспозиции позволила вернуть классическую французскую живопись в залы, где она демонстрировалась с 1974 по 2006 год.

Кроме того, в постоянную экспозицию вошел 31-й зал, ранее использовавшийся для выставок. В нем показали декоративно-прикладное искусство, скульптуру и живопись Германии и Нидерландов XV–XVI веков.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»