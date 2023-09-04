Пушкинский музей вернет старую версию постоянной экспозиции спустя три года после обновления

ГМИИ имени Пушкина вернет старую версию постоянной экспозиции. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора музея Елизавету Лихачеву.
Она заявила, что уже работает с коллегами над возвращением экспозиции. «Планируем реэкспозицию на следующий год, но там как получится», — отметила Лихачева.
По какой причине руководство Пушкинского музея решило вернуться к версии экспозиции, которая была представлена при президенте Ирине Антоновой, неизвестно.
Постоянную экспозицию в Главном здании ГМИИ обновили в 2021 году. Изменения претерпели залы Византийского искусства, искусства Германии и Нидерландов XV–XVI веков, искусства Фландрии XVII века, Рембрандта и его школы, искусства Голландии XVII века.
Залы переоформил французский сценограф Патрик Уркад. В музее отмечали, что новая версия экспозиции позволила вернуть классическую французскую живопись в залы, где она демонстрировалась с 1974 по 2006 год.
Кроме того, в постоянную экспозицию вошел 31-й зал, ранее использовавшийся для выставок. В нем показали декоративно-прикладное искусство, скульптуру и живопись Германии и Нидерландов XV–XVI веков.