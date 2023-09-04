Мужчина и женщина проделали дыру в Великой Китайской стене, чтобы сократить путь до работы

В Китае задержали мужчину и женщину, которых обвиняют в разрушении части Великой Китайской стены. Об этом сообщил CNN со ссылкой на китайский телеканал CCTV.
По словам полиции, 38-летний задержанный вместе с 55-летней знакомой проделали дыру в памятнике на севере провинции Шаньси с помощью экскаватора. Они совершили это преступление, чтобы сократить путь до работы.
Оба преступника были заняты на стройке неподалеку от стены. Они признались полицейским, что использовали экскаватор, чтобы быстрее преодолевать путь до места строительства.
Задержанным предъявили обвинения в уничтожении культурной реликвии. По словам правоохранителей, пара нанесла невосполнимый урон историческому сооружению, которое входит в перечень Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО с 1987 года.
Разрушенный участок Великой Китайской стены был возведен во время правления династии Мин (1368–1644 годы). Он считается в Китае памятником культуры провинциального уровня.