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Собаки исполнили Моцарта с оркестром в Дании

Семён Гудошников
Сегодня в 18:25

Фестиваль классической музыки в датском Копенгагене открылся выступлением оркестра с участием собак. Об этом сообщает Би-би-си.

Четвероногие помогли исполнить Датскому камерному оркестру Охотничью симфонию — малоизвестное произведение отца Вольфганга Амадея Моцарта, Леопольда. Именно такой способ исполнения рекомендовал сам композитор.

Главный дирижер Адам Фишер прослушал на эту роль десятки собак. Его выбор остановился на трех — Куки, Софус и Сик, композитору понравились их навыки лая. Гончие прошли трехмесячное обучение, чтобы не только лаять по команде, но и сохранять молчание до конца выступления.

Хелле Ларвинг, владелица Куки, отметила: «Если бы мне пришлось там быть одной, я бы нервничала, но все внимание было сосредоточено на Куки, она звезда. Я была лишь за ней со всеми угощениями».

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