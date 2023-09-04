Собаки исполнили Моцарта с оркестром в Дании

Фестиваль классической музыки в датском Копенгагене открылся выступлением оркестра с участием собак. Об этом сообщает Би-би-си.
Четвероногие помогли исполнить Датскому камерному оркестру Охотничью симфонию — малоизвестное произведение отца Вольфганга Амадея Моцарта, Леопольда. Именно такой способ исполнения рекомендовал сам композитор.
Главный дирижер Адам Фишер прослушал на эту роль десятки собак. Его выбор остановился на трех — Куки, Софус и Сик, композитору понравились их навыки лая. Гончие прошли трехмесячное обучение, чтобы не только лаять по команде, но и сохранять молчание до конца выступления.
Хелле Ларвинг, владелица Куки, отметила: «Если бы мне пришлось там быть одной, я бы нервничала, но все внимание было сосредоточено на Куки, она звезда. Я была лишь за ней со всеми угощениями».